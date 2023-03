Die aktuelle Bundesregierung verwandelt Deutschland in einem nie dagewesenen Tempo in einen linksgrünen Feministinnen-Sumpf mit Regenbogenfahne und Höchststrafen bei nicht fachgerechter Verwendung des Gendersternchens. Der eine oder andere wird sich vermutlich mittlerweile über seine Kreuze auf dem Wahlzettel im Jahr 2021 rot und grün ärgern. Aber gewählt ist gewählt. Der Tausch eines traditionsreichen, stolzen und wirtschaftlich stabilen Deutschlands in ein Land mit einer Regierung, das seine armen Bürger mittellos macht, Güter des täglichen Bedarfs zu Luxusartikeln und einen säumigen GEZ-Zahler härter bestraft als einen messerschwingende Migranten.

Am Donnerstag beriet der Bundestag über einen weiteren Gesetzesentwurf, den Deutschland mit absoluter Sicherheit nicht braucht, der aber dennoch mit großer Wahrscheinlichkeit verabschiedet wird; das sogenannte „Demokratiefördergesetz“. Man sollte meinen, dass unsere Demokratie bereits durch unser Grundgesetz ausreichend gesichert ist. Dass es bereits genügend Paragraphen und Rechtsprechungen gibt, die der Exekutiven umfangreichen Handlungsspielraum zum Erhalt unserer demokratischen Grundpfeiler zur Verfügung stellt. Aber wenn es um einen Gesetzesentwurf geht, der federführend von zwei Ministerien unter einer dunkelroten Führung erstellt wurde, wissen alle, wo die Reise hingeht.

Seitens der Bundesregierung heißt es, dass dieses Gesetz Maßnahmen zur Demokratieförderung, Vielfaltgestaltung, Extremismusprävention und politischer Bildung fördern und stärken will. Im Mittelpunkt des Entwurfes steht die Verankerung eines „gesetzlichen Auftrages des Bundes zur Förderung und Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und des zivilgesellschaftlichen Engagements im gesamten Bundesgebiet im Bereich der Demokratieförderung“. Die Notwendigkeit zur Verabschiedung eines solchen Gesetzes sieht die Bundesregierung darin, dass gezielt Desinformation gestreut wird, Wissenschaft geleugnet wird und die Radikalisierung einzelner Gruppen unterbunden werden soll.

Wenn man nicht weiter lesen würde, könnte man an dieser Stelle meinen, die Ampelregierung will ihre eigenen Schandtaten des letzten Jahres aufarbeiten und zur Rechenschaft ziehen. Aber dies wird bekanntermaßen mitnichten geschehen. Es geht im Großen und Ganzen wieder einmal darum, der Allgemeinheit seinen grünen Ideologie-Hut aufzusetzen und andere Meinungen nicht gelten zu lassen. „Und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt“, die Passage aus der Ballade „Der Erlkönig“ könnte an dieser Stelle nicht treffender sein.

Aber neben der Abschaffung der freien Meinung steht auch die Finanzierung linksgrüner Organisationen und Stiftungen mit Steuergeldern im Fokus des Gesetzesentwurfes. Martin Reichardt, Mitglied im AfD-Bundesvorstand, findet dazu in seiner Rede im Bundestag gewohnt klare Worte: „Die Bundesregierung kauft und fördert ihre eigenen Vorfeldorganisationen. Das kennen wir aus mancher Bananenrepublik, einer Demokratie ist das unwürdig.“ Gemeint sind damit Organisationen wie die hochumstrittene Amadeu Antonio-Stiftung, aus der Vertreter der linksextremistischen Szene hervorgehen und die von Steuergeldern finanziert wird.

„Es ist ein Gesetz, das schädlich ist für unsere Demokratie. Es ist ein Gesetz, das Meinungen, die nicht der Regierungs-Ideologie entsprechen, als demokratiegefährdend diffamiert. Abweichende Meinungen bekämpfen heißt jetzt Demokratie fördern, genauso wie Waffenlieferungen jetzt Frieden fördern – welch eine Heuchelei“, so Reichardt weiter. Der AfD-Politiker moniert die im Gesetzesentwurf eingebrachten unbestimmten Begriffe wie Queerfeindlichkeit, Antifeminismus und Wissenschaftsleugnung, die angeblich auf Grundlage dieses Gesetzes bekämpft werden sollen.

Die bereits eingerichteten Meldestellen, wie die Stelle zur Meldung von Antifeminismus, werden dieses durch Gesetz geförderte Denunziantentum unterstützen und den Bürger zum ideologischen Hilfssheriff der diktatorisch wirkenden Regierung ermächtigen. Grundsätzlich steht das Grundgesetz über allen anderen Gesetzen in Deutschland. Wie lange der Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz diese Regierung überlebt, bleibt abzuwarten.

Martin Reichardt hat zu dieser Form möglichen geltenden Rechts eindeutige Worte: „Die links-grünen Deutschlandzerstörer zeigen immer offener ihr totalitäres Gesicht. Hervor tritt die hässliche Fratze von Menschenverachtung und Unterdrückung. Schon lange ist ihr sogenannter Kampf gegen Rechts ein Kampf gegen alle möglichen abweichenden Meinungen geworden. Das sogenannte Demokratiefördergesetz ist ein Gesetz gegen das Volk, das die Linken bei ihrer ideologischen Politik stört. Die Menschen aber, die es wagen, dem linken Totalitarismus entgegenzutreten, das sind die wahren Verteidiger der Freiheit, die wahren Verteidiger unserer Demokratie. Die Feinde der Demokratie und der Freiheit sitzen auf der Regierungsbank.“

