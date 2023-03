Die Debatte um die Nordstream-Anschläge geht in die nächste Runde. Am Mittwoch beantragte die AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag einen Untersuchungsausschuss zur Aufklärung der Sprengung der Nordstream-Pipelines.

Die Diskussion verschiebt sich dabei zunehmend in Richtung der Frage, inwieweit Bundeskanzler Olaf Scholz in die Vorgänge verwickelt ist. Der fraktionsfreie AfD-Abgeordnete Robert Farle, der bisher dem Bundeskanzler wegen seiner zögerlichen Haltung im Ukraine-Konflikt eher freundlich gesinnt war, ging mit Scholz nun äußerst hart ins Gericht. Er stellte in den Raum, dass Scholz möglicherweise in Komplizenschaft mit US-Präsident joe Biden an der Vertuschungsaktion – Stichwort „Charteryacht Andromeda“ – beteiligt gewesen sei.

Dass Farle die USA als Urheber für die Anschläge verantwortlich hält, hat er wiederholt kundgetan. Bis auf die Einbringungsrede des AfD-Abgeordneten Prof. Harald Weyel war die Debatte ansonsten eine absolute Zumutung und nur schwer zu ertragen. Wer sich auf eigene Gefahr selbst überzeugen möchte, kann dies hier tun.

Am Donnerstag fragt auch die Schweizer Weltwoche auf ihrem Cover: „Terror gegen Nord Stream: Was wusste Kanzler Scholz?“. Nachdem die Bundesregierung mit Rückendeckung des Transatlantikers und obersten Vertreters von BlackRock in Deutschland, Friedrich Merz, zunächst erfolgreich dabei schien, die größte Staatsaffäre in der Geschichte der Bundesrepublik unter dem Vorwand der „Geheimhaltung zum Schutze des Staatswohls“ unter den Teppich zu kehren und auch die Mainstream-Medien keine Anstalten machten, den Hintergründen der Sprengung im wahrsten Sinne des Wortes auf den Grund zu gehen, scheint die Stimmung nun langsam aber sicher zu kippen.

Seymour Hersh durchbrach die Schweigespirale

Den entscheidenden Ausschlag machte der 86-jährige Pulitzer-Preisträger Seymour Hersh mit seinem detaillierten Enthüllungsbericht, in dem die USA – genauer gesagt die Biden-Administration – und Norwegen als Urheber der Anschläge genannt werden. Der sogenannte Hersh-Bericht beruhte auf einer einzigen anonymen Quelle und erschien als Blogbeitrag, weil sich kein einziges Mainstream-Medium fand, das seinen Bericht abdrucken wollte.

Trotzdem verbreitete sich der Bericht wie ein Lauffeuer über den Erdball. Alle Versuche, Hershs Glaubwürdigkeit in Frage zu stellen, seine früheren Recherche-Erfolge kleinzureden, seinen Wikipedia-Eintrag umzuschreiben und von nun an vor seinen Namen immer das Wörtchen „umstritten“ zu setzen, halfen letztlich nichts. Die Story war zu heiß und Norwegen zählte zuvor noch niemand zum Kreis der Verdächtigen. Die Katze war aus dem Sack.

Dass Putin seine eigene Pipeline zerstört haben soll, zogen sowieso nur geistig Verwirrte ernsthaft in Betracht. Dieselben übrigens, die gleichzeitig behaupten, die Pipelines seien in Wahrheit „geopolitische Waffen“ Putins gewesen. Da beißt sich die Katze zwar in den Schwanz, aber manchen Leuten ist einfach keine Ausrede zu infam, wenn sie von einem Gedanken besessen sind (Putin=Hitler=böse).

Ziemlich beste Freunde oder eher Komplizen

Für Olaf Scholz, den Joe Biden als „engen Freund“ bezeichnet, wurde es langsam aber sicher ungemütlich. Denn keine Antwort ist schließlich auch eine Antwort, wenn auch keine gute. Und so reiste Scholz kurzfristig am 3. März ohne das sonst übliche Medien-Tamtam nach Washington. Nicht mal ein Dolmetscher soll bei dem Gespräch zwischen den beiden Staatsoberhäuptern anwesend gewesen seien. Über den Inhalt des Gesprächs wurde Stillschweigen vereinbart.

Wenige Tage später wurden dann zeitgleich namhaften Medien (New York Times, ARD, ZEIT) plötzlich und unerwartet aus „Geheimdienstquellen“ Berichte zugespielt, die zuvor so streng geheim behandelt wurden, dass sie die deutschen Parlamentarier keinesfalls erfahren durften, „um die Ermittlungen nicht zu gefährden“. Darf man fragen, ob nun wegen Geheimnisverrats ermittelt wird oder ist die Frage überflüssig?

Sechs Freunde & die Charteryacht



Die Story von den sechs Freunden und der Charteryacht war aber dermaßen hanebüchen, dass sie sogar die restlichen Qualitätsmedien nicht ohne weiteres schlucken wollten. Also jene Qualitätsmedien, die nicht mit den Spezialinformationen aus den „Geheimdienstquellen“ versorgt wurden.

Erschwerend kam hinzu, dass die Bundesregierung infolge einer AfD-Anfrage nun zugeben musste, dass nicht nur die Bundesregierung selbst, sondern auch der Bundesnachrichtendienst (BND) sogenannte Journalisten für Auftragsarbeiten aus Steuergeldern bezahlt.

Die Story ist dermaßen unglaubwürdig und dämlich, dass sie keiner der US-hörigen Altparteienvertreter auch nur mit einem Wort erwähnte. Nun hat Scholz ein echtes Problem. Frei nach dem Motto: Staatsführer haben keine „Freunde“, sie haben Komplizen.

Like