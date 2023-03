Von MANFRED ROUHS | Das ifo-Institut für Wirtschaftsforschung hat am 17. März 2023 eine Studie zu den Auswirkungen des aktuellen Technologiewandels in der Automobilindustrie veröffentlicht. Der Trend geht weg von Verbrennungsmotoren und hin zur Elektromobilität. In Deutschland hängen etwa 900.000 Arbeitsplätze an der Branche. Davon waren bei der letzten Erhebung im Jahr 2019 immerhin 447.000 von der Verbrenner-Technologie abhängig.

„Wir sehen momentan eine Deindustrialisierung der Autobranche, die durch den Wandel zur E-Mobilität zustande kommt“, warnen die Verfasser der Studie, die Ifo-Fachleute Oliver Falck, Lisandra Flach und Christian Pfaffl. Sie gehen offenbar davon aus, dass viele Arbeitsplätze, die an den Verbrenner geknüpft sind, den Wechsel zur reinen Produktion von Elektroautos nicht überstehen werden, denn: „Zwar hat die deutsche Automobilindustrie in den vergangenen Jahren einen komparativen Wettbewerbsvorteil bei der Herstellung von Verbrennermotoren genossen, in Sachen Elektroautos zeigt sich dieser Vorteil jedoch weniger deutlich.“

Im 19. und frühen 20. Jahrhundert war Deutschland eine der Innovativsten Nationen Europas. Verantwortlich dafür war ein Bildungssystem, das in der Breite mehrere im internationalen Vergleich bestens ausgebildete Generationen hervorbrachte. Seit aber ein erheblicher Teil der Erstklässler hierzulande nicht mehr Deutsch als Muttersprache spricht, ging die Bildungsnation Deutschland in einen Sinkflug über, dessen Ende noch nicht absehbar ist.

Innovativ sind heute andere. Wir verbrauchen noch den von unseren Eltern und Großeltern erarbeiteten Vorsprung im Maschinenbau, in der Luft- und Raumfahrttechnik, im Schiffsbau und in der verbrennergestützten Automobilbranche. Ansonsten stellen wir hohe Wohlstandsansprüche, die kaum noch zu erfüllen sind. Das Deutschland unserer Zeit ist im internationalen Vergleich nicht mehr erstklassig.

„In Deutschland droht der Autobranche in den kommenden 15 Jahren eine Schrumpfung“, fasst die „FAZ“ das Fazit der ifo-Studie zusammen. Der wirtschaftliche Kurs ist also klar: Es geht weiter abwärts.

PI-NEWS-Autor Manfred Rouhs, Jahrgang 1965, ist Vorsitzender des Vereins Signal für Deutschland e.V., der die Opfer politisch motivierter Straftaten entschädigt, vierteljährlich die Zeitschrift SIGNAL herausgibt und im Internet ein Nachrichtenportal betreibt. Der Verein veröffentlicht außerdem ein Portal für kostenloses Online-Fernsehen per Streaming und stellt politische Aufkleber und andere Werbemittel zur Massenverteilung zur Verfügung. Manfred Rouhs ist als Unternehmer in Berlin tätig.

