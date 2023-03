Normalerweise Krokusse, aber wir sind in Deutschland, da sprießen Containerdörfer für Einwanderer aus dem Boden. Nach Upahl, Greifswald, Pasewalk ist jetzt Ribnitz-Damgarten dran.

In Stralsund wird ein Hostel (ehemaliges Reichsbahnamt) zur Aufnahmestation für 180 Einwanderer in unmittelbarer Nähe der Altstadt. Da können sich Bewohner und Geschäfte schon auf die Bereicherung freuen.

In Berlin werden Alte und Pflegebedürftige aus einem Altenheim der evangelischen Kirche vertrieben, weil die Kirche mit den traumatisierten Fachleuten und der Staatsknete einfach ein besseres Geschäft machen kann.

Wo das hinführt ist klar! Gewarnt wurde seit 2015. Selbst wenn beschwichtigt wird mit: „Na dann bauen wir nur ein Dorf für 200 traumatisierte Fachleute“, ist auch klar, dass das Augenwischerei ist.

Die Grenzen sind weiter auf, da Zustrom ungebremst. Da werden die 200 Plätze schnell belegt und es wird heißen: „Es bleibt uns leider nichts übrig, wir müssen aufstocken“. Und da sind sie wieder, die 400 Plätze. Reingelegt!

Der Trend ist ersichtlich, Containerdörfer werden in Deutschland an allen Orten wie Krokusse aus dem Boden schießen, ohne Rücksicht auf Verluste. Bis es in Deutschland keine Container mehr gibt!

Es werden sich Hotels finden, die eine hundertprozentige Auslastung für eine super Gewinnoptimierung nutzen. Und dann? Bleiben noch die Neubaublocks auf dem Land mit vielen freien Wohnungen.

Wenn die belegt sind? Ein Wohnraumzuweisungsbeschleunigungsgesetz, in dem geregelt wird, wieviel Wohnfläche einem autochthonen Einwohner zusteht (z. B. 20m² pro Person). So wie in Lörrach heißt es dann: ausziehen. Natürlich würde diese Regelung nur für das einfache Volk gelten, nicht für die herrschende Klasse. Ein wenig Angstschweiß ist schon angebracht, wenn die GrünInnen einen Satz beginnen mit „Wir müssen…“.

Der brave Deutsche wird sagen: „Das ist ja ein amtliches Schreiben Da kann man nichts machen. Sonst sind wir ja rechts.“

Die brutale Ansiedlung wird weitergehen und da die Aufnahmekapazitäten offenbar erschöpft sind (was sogar die Qualitätspresse meldet), ist die oben beschriebene Entwicklung nicht unwahrscheinlich, zumal die Bekämpfung der Ursache (Grenzkontrolle und Abschiebung Ausreisepflichtiger) überhaupt nicht in Betracht gezogen wird.

Noch eine Schlussbemerkung. Wer glaubt, Millionen deutscher Flüchtlinge könnten sich in Polen in den ehemaligen Ostgebieten ansiedeln – dieser Zahn kann gezogen werden. Polen wird das nie erlauben.

(Dieser Beitrag erschien am 2.3.2023 zuerst auf dem Blog AktionNordOst)

