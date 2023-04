Von MANFRED W. BLACK | Fast gleichlautend haben viele Medien des Mainstreams in größeren Artikeln über eine vermeintlich noble Geste der grünen Kulturstaatsministerin Claudia Roth berichtet. Roth war im März nach Hollywood zur dortigen diesjährigen Oscar-Verleihung geflogen. Die Ministerin hat behauptet, dass sie sich entschlossen habe, die aus ihrer Sicht eigentlich dienstliche Flugreise nach Los Angeles im Nachhinein doch noch aus ihrer „privaten Tasche“ zu bezahlen. Ob Roth das inzwischen wirklich getan hat, ist nicht bekannt.

Diese Kosten hätten sich, so die grüne Roth, auf rund 2250 Euro belaufen. Das ist nicht ganz falsch – und gleichzeitig doch eine faustdicke Irreführung. Jetzt steht fest: Roth und ihre journalistische Anhängerschaft haben sich offensichtlich etwas in die eigene Tasche gelogen.

34.783 Euro Reisekosten für Hollywood

Was die linksgrünen Mainstream-Medien – allen voran der SPIEGEL – und die grüne Roth mit großer Chuzpe längere Zeit verschwiegen haben: Dieser Hollywood-Flug, verbunden mit einem mehrtägigem Aufenthalt in den USA, hat weit mehr als das Zehnfache der Summe gekostet, die in den Zeitungen kursiert: Nicht 2250 Euro, wie überall zu lesen war, sondern 34.783 Euro.

An der luxuriösen Oscar-Exkursion haben außer Roth auch noch drei ihrer engsten Mitarbeiter teilgenommen. Die offizielle Reisekosten-Summe von 34.783 Euro entspricht etwa dem durchschnittlichen Jahres-Bruttoverdienst einer Erzieherin.

Denn Roth und ihre Entourage haben in den USA nicht in der Jugendherberge übernachtet, sondern offenbar in einer teuren Luxus-Herberge. Die grüne Flugreise mit vier Personen sollte offenkundig unter den Teppich gekehrt werden.

Im schönsten Gender-Deutsch

Ob es stimmt, was Roths „Kommunikationsstab“ (so nennt das Ministerium seine Öffentlichkeitsmitarbeiter) im Nachhinein nunmehr verkündet, sei dahingestellt. Die Pressestelle hat die Behauptung aufgestellt, die „Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat während ihrer Reise in Los Angeles eine Vielzahl von (Veranstaltungs-)Terminen zur Filmförderung, Filmwirtschaft, Exil und Erinnerungskultur wahrgenommen“.

Im schönsten Gender-Deutsch heißt es weiter: „Von Journalistinnen und Journalisten ist sie nicht begleitet worden.“ Und: „Sie hat einen Linienflug genutzt.“ Ebenso „die drei sie begleitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“.

Wie immer bei Grünen: Wasser predigen – Wein trinken

Hier haben also gleich vier Repräsentanten der Grünen eine luxuriöse Flug-Reise über den Atlantik unternommen, die sonst dem Bürger, also „Otto Normalverbraucher“, dringend nahelegen, vor allem aus „Klimaschutz“-Gründen auf Flugreisen zu verzichten. Eine Doppelmoral, wie sie insbesondere unter linksgrünen Politikern häufig festzustellen ist.

Rausgekommen ist diese Lügengeschichte nur dadurch, dass der AfD-Bundestagsabgeordnete Thomas Seitz bei der Bundesregierung gezielt eine offizielle parlamentarische Anfrage gestellt hat. Da musste die Regierung einigermaßen wahrheitsgemäß antworten.

Denn: Wenn die Bundesregierung bei der Beantwortung einer Parlamentsanfrage offenkundig lügt, kann das zu unangenehmen Komplikationen für das betroffene Kabinettsmitglied führen, über die manche Medien bisweilen nur allzu gern berichten.

Politisches Armutszeugnis

Bisher hat nur Tichys Einblick über die Hollywood-Märchen der Claudia Roth geschrieben. Ansonsten glänzen fast alle Medien und nahezu sämtliche Politiker durch dröhnendes Schweigen. Wie schon so oft bei ähnlichen Skandalen zuvor.

Ein weiteres Armutszeugnis für die politische Kultur in der Bundesrepublik.

