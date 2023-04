Die AfD macht im April mit vier bundesweiten Demos mobil für den Frieden. Den Anfang machte am Samstag die Friedensdemo in Nürnberg (PI-NEWS berichtete), am Sonntag ab 14 Uhr geht es weiter mit einer Kundgebung in Cottbus (Oberkirchplatz) mit AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla, Martin Reichardt, Birgit Bessin und Andreas Gaulau. Am Montag folgt dann um 17 Uhr eine Veranstaltung in Magdeburg unter anderem mit Oliver Kirchner und das Finale der AfD-Friedensinitiative findet am 22. April in Freiburg mit Dr. Christina Baum statt. Alle Kundgebungen werden LIVE im Internet übertragen.

