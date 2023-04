Von WOLFGANG HÜBNER | Seitdem die Grünen nicht mehr (fast) jedermanns Liebling sind, geraten sie selbst in den Kartellmedien zunehmend ins Visier kritischer Berichterstattung. Das macht auch vor der weltweit einzigartigen Repräsentantin einer „feministischen Außenpolitik“, Annalena Baerbock, nicht halt. Sie soll im Auswärtigen Amt im vergangenen Jahr satte 137.000 Euro für die Mühen einer Visagistin ausgegeben haben.

Mit dieser Information soll Empörung unter den Finanziers dieser Dienstleistung geschürt werden, also uns Steuerzahlern. Doch diese Stimmungsmache ist ungerecht: Denn kämpft Annalena („Die ist doch irgendwie erfrischend“, Originalton eines mir bekannten Akademikerpaares) nicht für das beste Deutschland, das es je gab, tagtäglich tapfer mit der englischen Sprache und ihrer Muttersprache gleich mit; erklärt sie nicht viel entschlossener als all die schwadronierenden Männer den Russen offen den Krieg?

Nur weil die sportliche Hannoveranerin im Amt entdeckt hat, dass feministisch nicht automatisch gleich feminin ist, sollte nicht vorschnell der Stab über sie gebrochen werden. Will das Wahlvolk, das der Ukraine-Liebhaberin Baerbock nach eigenem Bekunden sowieso egal ist, tatsächlich verlangen, die Außenministerin solle ohne sachkundige Mithilfe bei der Präsentation ihrer äußeren Erscheinung durch die Welt reisen? Wo doch jeder weiß, dass unsere Annalena intellektuell nicht die hellste Kerze im brutalen internationalen Machtspiel ist? Da kann es doch nur von Vorteil sein, wenigstens adrett in Peking die abgezockten Kommunistenmachos zu beeindrucken oder in Washington dem Greis im Weißen Haus mal wieder ein welkes Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Nein, die lächerliche Summe von 137.000 Euro ist eine gute Investition fürs Vaterland!

Allerdings sollten die Dienste von Visagisten in einem Volk mit dem zweitältesten Durchschnittsalter auf der ganzen Welt nicht nur einer grünen Ministerin samt nächsten Untergebenen gewährt werden. Da es den Deutschen so sehr an echter Jugend mangelt, möge es deshalb Frauen wie Männern staatlich vollsubventioniert möglich gemacht werden, sich im Alter zwischen 40 und 70 Jahren mindestens viermal jährlich von fachlich qualifizierten Kräften attraktiv herrichten zu lassen. Das würde auch der notorisch fingernagelkauenden Exkanzlerin noch eine späte Chance bieten, bei festlichen Staatsempfängen nicht wie ein Mauerblümchen neben der strahlenden Völkerrechtlerin zu wirken. Und seien wir ehrlich: Brauchen wir nicht alle eine Visagistin?

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Geopolitik, Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar.

