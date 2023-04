Der Bundestag hat sich am Mittwoch in einer Aktuellen Stunde auf Antrag der AfD mit der umstrittenen Personalpolitik im Wirtschaftsministerium befasst. In seiner Rede zur Thematik geißelte der AfD-Abgeordnete Stephan Brandner die Vetternwirtschaft in Habecks Umfeld: „Grüne Clanstrukturen sind mittlerweile in der Bundesregierung und ganz exemplarisch im Bundeswirtschaftsministerium angekommen. Der Kinderbuchautor und Bundeswirtschaftsminister Habeck hat seine Art der Personalführung und -förderung offenbar von Clans abgeschaut und herrscht mit einer Mischung von Eigennutz, Klüngelei, Vetternwirtschaft und Filz. Der Staat als Beute der Grünen!“

