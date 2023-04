Von WOLFGANG HÜBNER | Dass die deutschen Grünen vom eigenen Vaterland nichts halten, ja dieses sogar verachten, ist in Äußerungen ihrer Spitzenpolitiker mehr als ausreichend dokumentiert. Aber irgendwie gibt es doch auch in diesen verlorenen Seelen unseres Volkes so etwas wie die geheime Sehnsucht nach einer Heimat, mit der man sich identifizieren kann. Wer die Berichte über den Besuch von Robert Habeck in der Ukraine liest, muss den Eindruck bekommen, der Wirtschaftsminister habe dort sein eigentliches „Vaterland“ entdeckt.

Anders lassen sich die Äußerungen Habecks nicht erklären: Er schämt sich in Kiew für die späten Waffenlieferungen aus Deutschland; unser oberster Atomkraftblockierer hat nichts gegen ukrainische KKWs, so lange „die Dinger sicher laufen“; der importierte ukrainische Superpatriot fordert zum Schaden der EU-Partner Frankreich und Ungarn Sanktionen gegen russische Uranlieferungen in diese Staaten. Es wird auf der ganzen Welt keinen an der Macht beteiligten Politiker geben, der die eigenen nationalen Interessen öffentlich in einem fremden Land so missachtet und schädigt, wie das Habeck tut.

Doch er stellt sich damit nur geradezu demonstrativ in die Reihe mit einer grünen Außenministerin Baerbock, die keinen Hehl daraus gemacht hat, ukrainischen Interessen mehr verbunden zu sein als denjenigen ihrer deutschen Wähler. Und wie sehr grüne Spitzenkräfte wie Anton Hofreiter oder Katrin Göring-Eckardt darauf drängen, im Interesse des Regimes in Kiew mit Panzern ‚Made in Germany‘ möglichst viele Russen zu töten und am liebsten Putin selbst, ist auch sattsam bekannt.

Die gleichen Grünen, die in Deutschland bei jeder Gelegenheit nicht vor dem „Nazi“-Vorwurf zurückschrecken, stellen sich absolut blind und taub gegen die überhaupt nicht verborgenen nazistischen und rassistischen Aktivitäten in der Ukraine samt dem dortigen Bandera-Kult. Und auch das Massensterben ukrainischer Wehrpflichtiger an der Front für die NATO-Strategie der Einkreisung Russlands lässt die Partei der verlogensten „Pazifisten“ der modernen Weltgeschichte völlig kalt. Das alles ist aber nur möglich, weil die deutschen Vaterlandsverächter in der blutenden Ukraine ein „Vaterland“ entdeckt zu haben glauben, für das sie zu jedem Verlust an Glaubwürdigkeit und Moral bereit sind.

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Geopolitik, Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar.

