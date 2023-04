Zu Leiferde im Gifhornschen trug sich an Karfreitag eine gar merkwürdige Geschichte zu:

Vor dem Zentrum zur Erhaltung der Arten schaute ein Wolfskopf mit weit aufgerissenem Maul auf selbiges, so als wollte er „Danke!“ schreien, dass er und seine Sippe unter so strengem Artenschutz stehen. Nun gut, für ihn selbst traf der nicht mehr zu, denn seine bessere Hälfte, der zum Kopf gehörige Rumpf, war bereits an anderer Stelle verblieben und dort gefunden worden.

Und einer von 114 in Niedersachsen tätigen „Wolfsberatern“ bescheinigte ihm noch dazu, dass sein Kopf nicht nur ein Wolfskopf sei, sondern „ein vollständig abgetrennter“, sollte daran doch jemand Zweifel hegen.

Sonst kriegen diese durch das Land Niedersachsen bestellten ehrenamtlichen „Wolfsberater“ ihre Aufwandsentschädigungen dafür, dass sie die zunehmend gerissenen Schafe und andere getötete Nutztiere einem Wolf als Jäger zuordnen. (Oder es nicht tun, was dem Land Nerven und Geld spart und die Mär vom Gras fressenden Wolf nicht stört). Hier nun war die Expertise für die gelungene Köpfung gefragt.

Fragt sich nun nur noch, was der Kopf am Karfreitag, wo alles sonst nur an den gekreuzigten Jesus denkt, hier vor dem Artenschutzzentrum zu suchen hatte. Mit dem aufgerissenen Maul, das durch ein Stück Holz in seiner Haltung über den Tod hinaus unterstützt wurde, so dass es der Wolf nicht wie seine Augen für immer schließen konnte.

Im Falle Jesu hoffen seine Anhänger und Freunde, dass er wieder auferstanden ist, dass er den Tod besiegt hat und dass wir es ihm gleichtun werden. Im Falle des Wolfes mag es umgekehrt sein, und das wäre mit der christlichen Botschaft durchaus kompatibel. Denn der Mensch ist wichtiger als das Raubtier. Viele der romantisch verblödeten grünen Anhänger des Wolfes haben das schon ganz und gar vergessen.

