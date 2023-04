Von JONNY CHILL | Ende des 16. Jahrhunderts gründeten die Saporoger Kosaken die befestigte Siedlung Bakhmut. In dieser konfliktreichen Zeit verteidigte sich das halbnomadische Kriegervolk nicht nur gegen die polnisch-litauische Unterdrückung, sondern auch gegen Sklavenjäger des Osmanischen Reiches.

Die geologische Lage der Siedlung Bakhmut und der sie schützenden Festung wurde von den Kosaken nicht zufällig gewählt. Der Bakhmutka- und der Oskil-Fluss machen die Region zu einem natürlichen Verkehrsknotenpunkt und erschließen Handelswege in die gesamte Ostukraine. Neben dem ressourcenreichen Land, in dem Salz und Kohle abgebaut wurden, boten die umgebenden Hügelketten einen militärischen Vorteil.

Daran hat sich seit 500 Jahren nichts geändert. Die Stadt ist heutzutage mehr denn je ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt in der Region. Neben der Binnenschifffahrt kreuzen sich mehrere wichtige Eisenbahnlinien und verbinden die Stadt mit Donezk, Charkiw sowie über den Fernverkehr mit Rostow, Krywyj Rih und Kiew. Die P-51/62/66 und die H-21 sind wichtige Transportrouten für Güter und militärisches Material in die Region. Der Reichtum an Kohle fördert immer noch den Handel und macht Bakhmut heutzutage zu einer bedeutenden Industriestadt und Produktionsstätte für Maschinen, Metalle und chemische Stoffe. Die Hügel um Bakhmut sind weiterhin militärisch relevant.

Bereits 2014 Vorboten des Kampfes um Bakhmut

Die Vorboten des Kampfes um Bakhmut erreichten die Stadt bereits 2014. Von April bis Juli bekämpften sich die Miliz der frisch gegründeten Volksrepublik Donetsk und die Ukrainische Nationalgarde gemeinsam mit dem 3. separaten Spezialregiment. Die ukrainischen Truppen gewannen die „Schlacht um Artemivsk“ und vertrieben die Donezker Separatisten aus der Stadt.

Im Rahmen der russischen Spezialoperation zur Entmilitarisierung der Ukraine und Verteidigung der Separatistengebiete begann der Angriff auf Bakhmut am 1. August 2022 erneut. Die Schlacht um die Stadt tobt seit acht Monaten. Verbissen bekämpfen sich auf der einen Seite die Volksmiliz Donetsk und die Russische Armee, unterstützt durch die PMC Wagner, und auf der anderen Seite die Ukrainische Nationalgarde gemeinsam mit der Ukrainischen Armee.

Der Krieg in der Ukraine verläuft anders als man sich den Kampf zwischen zwei Konfliktparteien mit moderner militärischer Ausrüstung vorgestellt hat. Einen großen Unterschied machen nicht etwa militärische Hochleistungsdrohnen, sondern handelsübliche Spielzeugdrohnen, die man auf Alibaba und Amazon kaufen kann.

Drohnen haben den Stellungskrieg zurückgebracht

In einer hochvernetzten Armee ändert solch günstige, kaum abzuwehrende Kurzstreckenaufklärung alles. Es ergibt sich ein Echtzeitlagebild der gegnerischen Stellungen, das an Artillerie, Panzerbesatzungen und Kampfdrohnenpiloten umgehend weitergegeben werden kann. Da schnelle Vorstöße kaum mehr unentdeckt bleiben und umgehend beantwortet werden, haben die Drohnen den Stellungskrieg zurückgebracht.

Daher kämpfen in Bakhmut russische und ukrainische Soldaten seit acht Monaten Hausblock um Hausblock und Straße um Straße. In Bakhmut stehen sich auf jeder Seite mindestens 15.000 Soldaten gegenüber. Die Region südlich und nördlich von Bakhmut wird durch die Ukrainische Armee mit je 10.000 Soldaten abgesichert, um eine Einkesselung der Stadt zu verhindern.

Nach achtmonatigem Kampf, bei dem hauptsächlich die Söldner von Wagner langsame, aber kontinuierliche Fortschritte machten, sind 90 Prozent der Stadt in russischer Hand.

Ukrainische Soldaten sitzen in der Zitadelle

In den letzten Tagen beschleunigte sich der Vorstoß durch Wagner erheblich. Gebiete, für die normalerweise Wochen an Kampf benötigt worden wären, wurden in Stunden überrannt. Der Grund hierfür ist ein Rückzug der ukrainischen Soldaten in eine Hochhaussiedlung im Westen der Stadt. Die Stahlbetonbauten sind schussresistent und bieten enorme taktische Vorteile. Daher erhielt die Siedlung im Rahmen der Kämpfe den Spitznamen „Die Zitadelle“.

Die Hauptnachschublinien sind inzwischen durch Wagners Söldner abgeschnitten oder unter Artilleriekontrolle. Die ukrainischen Soldaten sitzen in der Zitadelle, um eine Stadt zu verteidigen, die schon lange gefallen ist. Einen militärischen Grund hierfür kann niemand benennen und das Ende ist abzusehen. Die Strategen sind sich einig, dass Wagner wohl einen direkten Angriff auf die Zitadelle vermeiden wird. Stattdessen wartet man auf den Einsatz schwerer Artillerie und der UPAB-1500B Gleitbomben. Denn diese können selbst ein Stahlbetonhochhaus aus sicherer Entfernung zerstören.

Nach achtmonatigem Artilleriedauerfeuer von beiden Seiten ist von der Stadt Bakhmut kaum mehr etwas übrig. Die Stadt gleicht einer riesigen Schutthalde und erinnert an die durch Bomben zerstörten deutschen Städte des Zweiten Weltkrieges.

Die vollständige russische Übernahme Bakhmuts ist nur noch eine Frage der Zeit, und die ukrainischen Soldaten opfern ihre Leben auf verlorenen Posten ohne Sinn und Grund. Und so spiegeln die letzten Tage von Bakhmut den gesamten Verlauf des Konfliktes wider.

Russland ist der Ukraine in jeder Waffenklasse um das Zehnfache überlegen

Russland ist in jeder Waffenklasse der Ukraine, trotz Militärhilfe des Westens, um mindestens das Zehnfache überlegen. Wagner ist von ursprünglich 6000 Söldnern auf 50.000 angewachsen, und der Großteil der eingezogenen russischen Reservisten wurde noch nicht einmal ins Feld geschickt.

Der Kampf um die Ukraine ist nicht nur so sinnlos wie das letzte Ausharren in der Zitadelle, sondern es war ebenfalls von Beginn an klar, dass er vollkommen hoffnungslos ist. Hätten wir keine Waffen geliefert, hätte bereits vor einem Jahr eine diplomatische Lösung gefunden werden müssen.

Wir blicken auf die Ruinen der einst von Kosaken gegründeten Stadt, und 500 Jahre Geschichte blicken auf uns zurück und klagen uns an.

