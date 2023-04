Von MANFRED W. BLACK | Mehrere Medien berichten aktuell über eine Massenschlägerei in einem Düsseldorfer Hotel am Samstag. Auch der Focus präsentiert einen längeren Nachrichtenbeitrag. Die Rede ist hier zwar wörtlich von gewalttätigen „Familien“. Aber der Text bleibt immer dann nebulös, wenn es um den Kern der Sache geht.

Das Münchner Magazin wird seinem eigenen früheren Leitspruch (Markwort: „Fakten, Fakten, Fakten!“) wieder einmal untreu: Die Zeitschrift des Burda-Verlags unterschlägt wesentliche Fakten, die nicht zur allgegenwärtigen linksgrünen Political Correctness passen.

Selbst den Namen des vornehmen Hotels, das Hyatt Regency Düsseldorf, in dem die Schlägereien und der schwere Raub stattfanden, lässt der Focus unter den Tisch fallen. Der Focus schreibt, an der Schlägerei in der Hotellobby, bei der am Samstag auch viel Mobiliar beschädigt worden ist, seien rund 20 Menschen beteiligt gewesen. Mindestens „ein Mann“, so das Magazin, ist ernsthaft verletzt worden.

Ein Großaufgebot der Polizei sei ziemlich schnell zur Stelle gewesen. Einige Personen, die in die Schlägereien verwickelt waren, hätten flüchten können; nach ihnen sei auch mit einem Hubschrauber gefahndet worden. Offenbar aber bisher vergeblich.

Vier Männer festgenommen

Aber Polizeibeamte konnten noch vier andere Männer festnehmen, die verdächtigt werden, im Verlauf der handfesten Auseinandersetzungen einem der Beteiligten eine größere Geldsumme geraubt zu haben.

Bei der Überprüfung der Schläger stießen die Polizeibeamten auch auf eine Frau, die per Haftbefehl gesucht wurde. Sie war an der Schlägerei zuvor offenbar nicht direkt beteiligt. Gerüchte über einen Schusswechsel in dem Hotel hat die Polizei bisher nicht bestätigt.

Sinti und Roma

Genauere Angaben darüber, wer die Verhafteten sind, sucht der Leser beim Focus vergeblich. Die Zeitschrift spricht zwar von beteiligten „Familien“, vermeidet aber den Begriff, den andere Medien – allerdings nur im Ausnahmefall – benutzen: den der „Großfamilien“.

Nur die Bild-Zeitung (Regionalausgabe Düsseldorf) nennt Ross und Reiter: Das Blatt spricht von „Großfamilien“ aus dem „südosteuropäischen Raum“. Eine heute bisweilen übliche Umschreibung dafür, dass es sich hier um rivalisierende Gruppen von Sinti und Roma handelt, die sich selbst privat häufig gern „Zigeuner“ nennen.

Der berüchtigte Goman-Clan

Bild schreibt, eine der Schläger-Gruppen sei der berüchtigte Goman-Clan gewesen. Das Blatt verzichtet jedoch an dieser Stelle darauf, diese Leverkusener Großfamilie näher zu beschreiben.

Dabei ist allseits bekannt, dass der hoch kriminelle Goman-Clan zu den gefährlichsten nordrhein-westfälischen Großfamilien gehört. Dieser Clan, der mehrheitlich offiziell von der Sozialhilfe lebt, scheut sich auch nicht, gezielt ältere Rentner auszurauben.

Dass Medien es heutzutage auch dann nicht wagen, Sinti und Roma beim Namen zu nennen, wenn sie an schweren Verbrechen beteiligt sind, lässt tief blicken: Die Meinungs- und Pressefreiheit scheint im heutigen Deutschland häufig nur noch auf dem Papier zu bestehen.

