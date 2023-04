Der Dresdner Verlag Jungeuropa hat ein frappierendes Buch vorgelegt: „Feindbild Islam als Sackgasse“ aus der Feder des mehrfachen Bodybuildingmeisters Frederic Höfer.

Um es klar zu sagen: Harter Tobak. Man reibt sich die Augen, schüttelt den Kopf, wiegt ihn dann nachdenklich, und hin und wieder findet man sich nickend. Das Buch ist eine ungeheure Provokation. Es ist definitiv eines aus der „Islam-Versteher“-Fraktion, wenn nicht sogar mehr. Höfers Argumente – oft klug im Ton, belesen obendrein – sind nicht leichterdings von der Hand zu weisen.

Auf der heutigen „Rechten“ gilt der Islam als Feindbild. Alexander Gauland (AfD) markierte ihn als „Fremdkörper“ und nannte den Muezzinruf über europäischen Dächern einen „Triumphgesang des Islam“ nach 1400 Jahren des Ringens mit dem alten Abendland. Beatrix von Storch (ebenfalls AfD) zog die Bedrohungslage anders auf: „Wenn die Fahne des Halbmondes steigt, wird die Fahne des Regenbogens brennen.“

Wollen wir lieber den „Regenbogen“ mit all seinen Nebeneffekten? Den LGBTQ+-Kindergarten, die Drag-Shows für Kinder? Casual Sex, Trans-Kids und über 100.000 Abtreibungen pro Jahr? Oder doch lieber mehr von diesen Neubürgern, die dieses heillose Durcheinander strikt ablehnen, die an einen Gott glauben, sich züchtig kleiden, denen Respekt, Ehre, Loyalität noch etwas gilt?

Für Autor Frederic Höfer ist die Wahl glasklar. Die Realität habe den Islam und Deutschland nun einmal zusammengewürfelt: „Eine Realität, die unbeeindruckt davon bleibt, ob man sie verwünscht oder nicht.“

Ja, realistisch ist es wohl: Die Moslems sind hier, und sie werden wohl oder übel bleiben. Mittlerweile sind es rund 5,5 Millionen, davon knapp die Hälfte mit einem deutschen Pass bestückt. Weniger werden es nicht!

Man muß x-fach schlucken bei dieser Lektüre. Höfer redet sich den Islam sichtbar schön. Entweder ist er bereits konvertiert oder er hat einen Missionsgeistlichen im Ohr: Jedenfalls erscheint hier, in seiner Auslegung, diese Religion als friedfertigste, frauenfreundlichste und barmherzigste überhaupt. Sogar die Ausspracheregelungen muslimischer Termini ist in diesem Buch … islamisch korrekt. Sowohl „Muhammad“ als auch „Allah“ erhalten hier eigene Aussprachezeichen – das ist enorm befremdlich.

An der Ausgangs-Diagnose (dass wir heute ein Loser-Volk sind) ist jedoch nicht zu rütteln. Fest steht, dass die BRD heute auch ganz ohne islamische Konkurrenz dem Untergang geweiht ist. Und womöglich eben auch dies: dass wir – ja, gerade als Rechte – den Islam in Deutschland nicht nur an seinen destruktiven, sondern an seinen womöglich auch konstruktiven Potentialen messen sollten.

Was wäre das? Abstrakt: Werte wie – siehe oben – Loyalität, Ehe, Respekt. Konkret: Echte Moslems (rund 82 Prozent der hier Lebenden bezeichnen sich als gläubig) sind fromm und befolgen Regeln. Sie treiben nicht ab. Sie haben normalerweise kein Interesse an der Verstärkung deutscher Schuldkomplexe.

Höfer erinnert daran, auf welch intellektueller und fruchtbarer Höhe einst ein deutsch-islamischer Dialog betrieben wurde: Goethe! Leibniz! Lessing! Friedrich Rückert! Nur hatten deren Dialogpartner nichts mit dem Jogginghosen- und Shisha-Islam des Jahres 2023 zu tun… Höfer ist in Bezug auf den Islam ein waschechter Romantiker.

Er ist dabei aber mitnichten ein Einwanderungs- oder Multikultifreund. Das macht er sehr deutlich. Masseneinwanderung aus nordafrikanisch-orientalischen Gefilden sei zu unterbinden, Ausreisepflichten seien zu vollziehen und radikal-islamischen Auswüchsen entgegenzutreten – aber eben nie mittels pauschaler Islam-Schelte. Die massenhafte Einwanderung an sich sei ein gigantisches Problem, nicht hingegen die Religion, die sie mitbringen.

Thor von Waldstein liefert ein kluges Nachwort. Er hält eine romantische Verklärung des Islams für ebenso verfehlt wie seine Markierung als vulgäres Feindbild. Und er zitiert eingangs Viktor Orbán: „Nicht Mekka ist das Problem. Brüssel ist es.“

Auch als überzeugter Islamkritiker sollte man diese teils naive, teils schwärmerische, aber vor allem gedankenreiche Intervention lesen. Man weiß danach besser, wohin selbst steile deutsche Rechte schauen, wenn sie dem eigenen Volk nicht mehr trauen.

