Die Schlagzeilen der Mainstreampresse sind oft voll davon: AfD-Zank hier, Abgeordneten-Stress da. Natürlich stürzen sich Haltungsjournalisten bevorzugt auf diese Themen, aber es ist auch etwas Wahres dran: Die AfD ist leider oft stark mit sich selbst beschäftigt.

Beim Parteitag der nordrhein-westfälischen AfD in Marl am 15. April nun der Weckruf. Was als einfacher Satzungsparteitag angekündigt war, begann plötzlich alles andere als langweilig: Wie bei Auftritten von Donald Trump oder Boris Johnson, nutzte AfD-Landessprecher Dr. Martin Vincentz die Eröffnungszeremonie für eine Botschaft an Wähler, Delegierte und Presse.

Ein emotionales Video ließ Kommentare zu Wort kommen, die Menschen laut Vincentz an die AfD geschickt haben. Zu hören sind Meinungen zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Die Nachricht ist klar: Viele Menschen zählen auf die Alternative für Deutschland.

Texteinblendungen rufen den Parteitag dazu auf, diese Worte als Mahnung zu lesen und sich der Verantwortung bewusst zu werden. Es folgen Erinnerungen daran, wofür die AfD angetreten ist, und wogegen sie kämpft.

Und dann der Paukenschlag: Als alle schon denken, die Eröffnung sei vorbei, betritt plötzlich AfD-Landeschef Dr. Martin Vincentz mit einer Schubkarre voller Aktenordner den Saal. Darin: 5000 Zuschriften, die verzweifelte Menschen an die AfD geschrieben haben. Unter Applaus fährt Vincentz das symbolträchtige Gefährt durch die Reihen der Delegierten und stellt es, für alle sichtbar, vor der Versammlungsleitung ab.

Wir finden: Ein starkes Zeichen, das hoffentlich gehört wird. Die AfD muss sich ihrer Verantwortung für Millionen Menschen unseres Landes bewusst werden und entsprechend handeln.

Like