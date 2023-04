Von MANFRED W. BLACK | Am 5. April hatte ein Braunbär den 26-jährigen Jogger Andrea Papi im italienischen Trentino attackiert und tödlich verletzt. Nun atmen in Norditalien viele Menschen erleichtert auf: Denn in der Nacht auf Dienstag haben Jäger den Problem-Bären „JJ4 alias Gaia“ mithilfe einer Lebendfalle gefangen.

Es handelt sich um die aggressive Schwester des vor 17 Jahren in Bayern abgeschossenen Bären Bruno, der einst den Freistaat Bayern arg verunsichert hatte.

Gericht kassiert Abschuss-Anordnung

Zunächst hatte es jetzt in Italien einen Abschussbefehl für die gefährliche Bärin Gaia gegeben. Doch flugs ist der vom Verwaltungsgericht Trient kassiert worden. Zumindest vorläufig.

Eine linke Tierschutzorganisation hatte erfolgreich gegen die Tötung des Mörder-Bärs geklagt. Über das weitere Schicksal des Braunbärs wird die italienische Justiz wohl am 11. Mai befinden. „Wir hoffen auf die Aufhebung des Abschussverbotes“, sagt Landeshauptmann Maurizio Fugatti.

Laut Bild-Zeitung gilt die Tötung nach Meinung von Experten jedoch nur als „letztes Mittel“. Offenbar soll eine Verlegung des Bären in eine andere europäische Region ernsthaft geprüft werden.

In Italien leben – mit leicht steigender Tendenz – mindestens 100 Bären. Dort ist es – wie auch in Deutschland – nach derzeitig geltendem europäischen Recht für die Jägerschaft grundsätzlich verboten, Bären zu schießen. Wesentlich einfacher ist der Abschuss zum Beispiel in der Schweiz.

Bären auch in Bayern

Unterdessen sind nun auch wieder in Oberbayern Spuren eines Braunbären gesichtet worden. Ein Bär hat am vergangenen Wochenende in den Landkreisen Miesbach und Rosenheim – im Grenzgebiet zu Österreich – Trittsiegel im Schnee hinterlassen. Das teilte das Bayerische Landesamt für Umwelt in Augsburg mit.

Obgleich Bärenpopulationen in Europa – zumindest heute – in der Regel ziemlich weit von Bayern entfernt anzutreffen sind, verirren sich schon jetzt immer wieder einzelne Tiere in den Freistaat.

Primär sind es halbwüchsige Bärenmännchen, die, auf der Suche nach einem eigenen Territorium, auch weite Strecken zurücklegen. „Aus Trentino nördlich des Gardasees wandern so immer wieder einzelne Tiere in den nördlichen Alpenraum, wie 2016 nach Graubünden und Tirol oder 2006 nach Tirol und Bayern“ (Antenne Bayern).

Like