Die neue Ausgabe der Krautzone ist erschienen und linke Medien und der Verfassungsschutz bibbern bereits. Es geht der Demokratie an den Kragen. Na gut, das ist vielleicht minimal übertrieben, aber das Thema stimmt und unser demokratisches System wird aus allen Blickwinkeln unter die Lupe genommen.

Die Mehrheit gibt den Ton an. Doch was für Folgen hat diese Demokratisierung sämtlicher Lebensbereiche eigentlich für uns? Welche Auswirkungen hat das demokratische System auf unser Leben und wie sähen mögliche Alternativen aus? Sind viele unserer gesellschaftlichen und politischen Probleme gar der Demokratie geschuldet? Und die wichtigste Frage überhaupt: Leben wir eigentlich noch in einer Demokratie oder haben wir uns nicht längst zur Demokratur oder Parteienherrschaft „weiterentwickelt“

Waldgang nach Corona

Während „Corona“ hat der Staat seine wahre Fratze gezeigt. Die politische Opposition war noch nie so groß wie jetzt – doch gleichzeitig verliert man weiter an Boden, wenn man sich noch immer an der Corona-Politik festhält. Die Regierung ist längst dabei, Deutschland auf ganz andere Weise zu transformieren.

Florida

So kritisch man die USA auch sehen kann: Sie hat ein deutlich föderaleres System als Deutschland. Dadurch unterscheiden sich die Bundesstaaten in ihrer Politik stark voneinander. Unter dem rechten Gouverneur Ron DeSantis entwickelt sich Florida zu einem Hafen für konservative US-Bürger. Auch zeigt eine Grafik: Die Bürger fliehen aus den demokratischen US-Staaten zu den Republikanern.

Interview

Die „Krautzone“-Redaktion hat mit Professor Ulrich Vosgerau über Recht, Politik und Demokratie gesprochen. Warum läuft in diesem Rechtsstaat eigentlich so vieles falsch? Der Staatsrechtler und Merkel-Kritiker erster Stunde warnt vor einer schleichenden Erosion des Rechts aufgrund einer Elitenbildung, die ihre Agenda verfolgen und dabei auf demokratische und juristische Grundsätze pfeifen.

Jean-Paul Sartre

Der linke „Intellektuelle“ ist das Paradebeispiel für eine gescheiterte Existenz – die trotzdem einen großen Einfluss auf die westlichen Gesellschaften ausübte. Der Poststrukturalist hinterfragte alles und wollte alles zerstören. Wer ist der Kopf, der hinter so vielen Strömungen der modernen Philosophie und Gesellschaftswissenschaften steckt?

Dazu wie immer zahlreiche Grafiken und Statistiken, die anschaulich erklären, wie es mit der Demokratie in Deutschland und der Welt bestellt ist und was eigentlich alles falsch läuft.

