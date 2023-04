Von ROLAND | Der Staat weigert sich vielfach, gegen die Nötigung durch die Klimakleber vorzugehen – wieder ein Beispiel für die „Herrschaft des Unrechts“, den Staat der Willkür, der sich selbst nicht an Recht und Gesetz hält. Wenn der Staat sich aber aus Ideologiegründen weigert, geltendes Recht durchzusetzen: Haben wir Bürger dann das Recht, zur Selbsthilfe zu greifen und die Nötiger mit Knüppeln von der Straße zu prügeln?

Wer je in einem Klimakleberstau stand und zum Augenzeugen der völligen Untätigkeit der Polizei wurde, die trotz offensichtlicher Nötigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr keinen Finger krumm macht, der lernt nicht nur, diesen Staat abgrundtief zu hassen. Stundenlang eingesperrt in sein Fahrzeug, als bürgerlicher Steuerzahler auf dem Weg zur Arbeit, zum Opfer dieser faulen, arroganten, bürgergeldfinanzierten Sektierer zu werden, ohne dass der Staat eingreift, weckt auch bei friedlichsten Zeitgenossen blühende Gewaltphantasien. Man wünscht diesen Typen da vorn auf der Straße nicht nur einen gehörigen Tritt in den Hintern, sondern man würde an ihnen gern mal so richtig die ganze Wut auf dieses kaputte, korrupte Staatssystem, das solche rechtswidrigen Zustände nicht nur toleriert, sondern geradezu hofiert, mit all seiner Kraft bis in die letzten Gliedmaßen spüren lassen.

Ja, in diesen Stunden wehrloser Ohnmacht wünscht man sich eine Hundertschaft türkischer Clan-Krieger aus Neukölln herbei, damit endlich irgendeine Ordnungsmacht diesem skandalösen Zustand ein Ende bereitet. Clan-Krieger aus Neukölln stehen ja ebenfalls über dem Gesetz, die deutsche Justiz würde die türkischen Schläger anschließend sowieso wieder laufen lassen, kein Risiko also für die Beteiligten. Aber wo sind all die türkischen Was-guckst-du-Macker mit ihren guten alten archaischen Werten, wenn man sie in Deutschland wirklich mal braucht?

Und man denkt: Könnte die arabisch-afrikanische „Spaß und Eventszene“, die ihre geballte Zerstörungskraft jüngst in Stuttgart so eindrucksvoll demonstrierte, nicht auch mal in Berlin tätig werden und zwar genau auf der Kreuzung da vorne? Könnten die halbstarken Paschas der letzten Berliner Silvesternacht ihren angeblichen Frustrationen nicht mal an der nächsten Ampel in sinnvoller Weise freien Lauf lassen? Und wo bleiben die Hells Angels, um endlich für Recht und Ordnung zu sorgen?

Machtlos eingeklemmt in sein Fahrzeug, beginnt man die Menschen in Kolumbien und Argentinien zu verstehen, die sich bei Rechtsstreitigkeiten lieber an den örtlichen Mafia-Boss wenden als an den verlotterten, kaputten Staat. Man begreift, dass sich auch das Bürgertum in seiner Not ab einem bestimmten Kippunkt von Staatsversagen Hilfe bei parallelstaatlichen Autoritäten sucht, Hauptsache, es herrschen wieder erträgliche Lebensumstände. Dass die Staatsmacht in Ländern wie dem Libanon oder Libyen vollständig verschwunden ist, wirkt auf einmal auch aus deutscher Sicht durchaus verständlich. Schlimm, aber wahr: Man entwickelt sogar gewisse Sympathien für die Taliban, die nach 20 Jahren amerikanischer Untätigkeit derzeit sehr erfolgreich die Drogenkriminalität in Afghanistan bekämpfen. Man fragt sich, ob so eine Truppe zerklumpter Gestalten mit Rauschebart, die dank Krummsäbel aber in der Lage sind den Verkehr zu regeln, nicht auch hierzulande mal dringend nötig wäre.

Aber es bleibt dann natürlich nur bei solchen Phantasien. Selbstjustiz ist in Deutschland verboten. Das ist Nötigung zwar auch und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr ebenfalls, aber die politische Justiz im heutigen Deutschland misst bekanntlich mit zweierlei Maß. Deshalb dürfen die Typen da vorn den Verkehr blockieren, und wir müssen das erdulden. Die einen haben die Macht, die anderen nicht, so ist das eben. Für uns steuerzahlende, arbeitende, zivilisierte Bürger mag das zwar leidvoll sein, aber zumindest stehen wir auf der Seite des Gesetzes.

