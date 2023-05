Von C. JAHN | Wenn wir wirklich eine politische Bewegung wären, würden in jedem AfD-Ortsverein jetzt die Vorbereitungen für gemeinsame Gedenkfeiern zum 70. Jahrestag des 17. Juni beginnen. Gemeinsam der politischen Traditionen zu gedenken, ist Grundbestandteil jeder erfolgreichen politischen Bewegung.

Der 17. Juni 1953, der Tag des Volksaufstands in der DDR, ist ein ganz wesentlicher Bestandteil der nichtsozialistischen, bürgerlichen, freiheitlichen, auch patriotischen Tradition in Deutschland. Die Erinnerung an diesen Tag bewusst zu pflegen, setzt daher zugleich einen wichtigen Gegenakzent zum ökokommunistischen, unfreiheitlichen, zunehmend antideutschen Staatswesen der Gegenwart. Deshalb ist jedes gemeinsame Gedenken, jede Feier, jede noch so kleine gemeinsame Tischrunde am 17. Juni eine bedeutsame politische Aktion.

Das nichtsozialistische, bürgerliche Lager in Deutschland ist heute auch deshalb so machtlos, weil es nie fähig war, Gemeinsamkeit zu leben. Das sozialistische, linksgrüne Spektrum hingegen hat immer sehr intensiv darauf geachtet, durch das regelmäßige gemeinsame Zelebrieren politischer Traditionen die eigene Bewegung lebendig zu halten. Der 1. Mai ist seit Jahrzehnten nichts anderes als ein solches Zelebrieren eigenen Selbstbewusstseins und Zusammenhalts. Zahllose künstlich geschaffene neue Feiertage („Earth Day“, „World Refugee Day“ etc.) haben ebenfalls nur diesen einzigen Sinn und Zweck: die eigenen linksgrünen Truppen zu mobilisieren und emotional zu motivieren. Es ist diese Kunst, Politik mit Hilfe gemeinsamer Feierlichkeiten und Aktivitäten emotional erlebbar zu machen, die den Ökokommunisten und sonstigen Linksgrünen zum politischen Sieg verholfen hat.

Im nichtsozialistischen, bürgerlichen Lager – vor allem im Westen – ist hingegen das politische Stubenhocken immer noch weit verbreitet. Wir schaffen es einfach nicht, die eigene Bewegung lebendig zu gestalten. Gemeinsame Aktivitäten sind selten, eigene bürgerliche und zugleich antitotalitäre Traditionen wie der 17. Juni oder der 20. Juli werden nicht gepflegt. Es gibt keine regelmäßigen Termine in unserem politischen Jahreskalender. Das ist eine massive Schwäche der eigenen Bewegung.

Den 17. Juni sollten wir uns deshalb gerade in diesem Jahr zum 70. Jahrestag des Aufstands schon jetzt vormerken: politische Freunde einladen, sich zusammensetzen, aktive Erinnerungskultur betreiben, aus der Gemeinsamkeit Kraft schöpfen für die Gestaltung einer bürgerlichen, nichtsozialistischen, wahrhaft freiheitlichen Zukunft in Deutschland. Eine zentrale Veranstaltung der AfD in Leipzig oder einer anderen für den Aufstand von 1953 bedeutsamen Stadt wäre eigentlich eine unverzichtbare politische Notwendigkeit. Noch besser wäre es natürlich, wenn sich sogar jeder AfD-Ortsverein Gedanken machen würde, wie man diesen Tag in der eigenen Stadt, im eigenen Dorf begehen könnte. Je breiter eine Bewegung und je stärker sie in der Basis verwurzelt ist, desto besser.

70 Jahre 17. Juni – feiern wir diesen wichtigen Tag in diesem Jahr alle gemeinsam!

