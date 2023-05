Fürstin Gloria von Thurn und Taxis lebt zwar in einem Schloss, aber hat die einzigartige Fähigkeit, das auszusprechen, was Millionen Menschen denken. Sie kennt die Welt und versteht dieses Land. Die Fürstin zu Gast bei „Achtung, Reichelt!“.

Hauptthema in dieser Woche: Die Grünen und ihr neuer Familienminister Robert Habeck. Familienminister, weil er sein Wirtschaftsministerium wie ein Klima-Pate führt und ganze Clans in Leitungsebenen installiert … Dass Außenministerin Annalena Baerbock die deutschen Wähler egal sind, ist für Gloria „ein Akt der Sabotage“.

Außerdem in der Sendung: Was haben die Linken eigentlich gegen unsere Polizei und warum macht die Regierung unseren Polizisten die Arbeit so schwer? Bald sollen Bundespolizisten Quittungen ausstellen, wenn sie an der Grenze nach illegal eingereisten Migranten fahnden …

(Text übernommen von „Achtung, Reichelt!“)

