Bei ihrem ersten Auftritt in Thüringen hat die AfD-Co-Vorsitzende Alice Weidel am Samstag in Erfurt Landeschef Björn Höcke den Rücken gestärkt (PI-NEWS berichtete). „Wir wollen dieses Land regieren, wir wollen gestalten und wir werden regieren und wir werden gestalten“, erklärte Höcke. Bereits jetzt operiere die AfD aus einer Position der Stärke heraus, sagte Höcke. Er verwies auf eine aktuelle Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa, nach der die Partei bei einer jetzigen Wahl mit 28 Prozent stärkste Kraft in Thüringen würde und sechs Prozentpunkte vor der Linken läge, die mit SPD und Grünen regiert. Thüringen solle „zu einer Blaupause für einen echten politischen Neuanfang in Deutschland“ werden, sagte er. 2024 ist dort Landtagswahl.

