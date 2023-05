Ungarn ist ein Inkubator für die konservative Politik der Zukunft. „Hier findet die konservative, christliche Wende schon seit 2010 statt“, erklärte Ministerpräsident Viktor Orbán auf der CPAC Hungary am Donnerstag in Budapest.

Die westliche Welt steht unter der Attacke eines Virus, das in „progressiven liberalen Laboren“ entwickelt wurde, meinte der Hauptredner der Conservative Political Action Conference (CPAC), die zum zweiten Mal in Ungarns Hauptstadt zu Gast ist. Dieses Virus greife den empfindlichsten Punkt der westlichen

Welt an, die Nation. „Aber Ungarn hat das Gegengift für dieses Virus: Wir sagen Nein zu Migration, Gender-Wahn und Krieg“, stellte Orbán klar.

Illegale Migration soll Nationen zerstören

Ungarn sei das Land, wo man nicht nur darüber gesprochen habe, wie sich die progressiven Liberalen besiegen lassen, man habe sie auch besiegt, einschließlich der konservativen Wende in der Politik. „Wir sind der beste Beweis, dass einzig eine konservative Ausrichtung Abhilfe schaffen kann, wo Liberale und Linke ein

Land in den Abgrund stürzen.“ Obgleich die Orbán-Regierung seit 2010 an der Macht sei, interessierte das bis 2015 niemanden. Seinen „Weltruf“ habe das ungarische Experiment tatsächlich George Soros zu „verdanken“, der sich in den Kopf setzte, mit Hilfe der von ihm bezahlten NGO Europa mit Millionen illegaler

Einwanderer zu fluten. Die von diesen Kreisen ausgetüftelten Migrationsrouten stießen jedoch auf den Widerstand Ungarns, das einen Grenzzaun errichtete und seine Heimat verteidigte.

Orbán musste aber auch erkennen, dass die Migranten einen wichtigen Bestandteil der Philosophie der Liberalen bilden. Die illegale Migration diene nämlich dem großen Ziel, die nationalen Gemeinschaften zu zerstören. „Nationen sind die große Erfindung des Westens, das Herzstück der freien Welt“, doch heute würden alle Nationen der freien Welt, in Europa wie in Amerika, attackiert. „Diese Attacken sind nicht wirtschaftlicher Natur, wir haben es mit einer biologischen Waffe zu tun, einem Virus.“ Dieses Virus sei bewusst herangezüchtet und vermehrt worden, um es in der ganzen Welt zu verbreiten. Die Nation sei zugleich die Achillessehne der freien Welt – wenn die Nationen zerfallen, gehe die Möglichkeit eines freien Lebens verloren und der Westen unter. „Menschen ohne Heimat können nie wirklich frei sein, sie sind Spielzeug der globalen Eliten“, mahnte Orbán. Es stehe nicht gut um den Westen im Wettstreit der Zivilisationen, „und

dass dies so ist, haben wir uns selber zuzuschreiben“.

Progressive Außenpolitik endet immer im Krieg

Dem gleichen Ziel wie die illegale Migration dienten Woke-Bewegung und Gender-Propaganda. Der Ministerpräsident verglich diese Ideologien mit Kommunismus und

Marxismus. In jedem Fall würden Nationen künstlich in Minderheiten zerstückelt, um diese anschließend aufeinander zu hetzen. Als außerordentlich gefährlich bewertete er die „progressive“ Außenpolitik, die mit „bunten Revolutionen im Namen der Freiheit“ beginne und „immer im Krieg endet“. Sie treten mit dem Anspruch der progressiven Umerziehung an, um einen besseren Menschen zu schaffen, und sie hinterlassen stets Chaos und verwüstete Länder. „Wäre Donald Trump heute Präsident der USA, gäbe es keinen Krieg in der Ukraine und Europa. Kehren Sie zurück, Mr. President, machen Sie Amerika wieder groß und bringen Sie uns Frieden!“

Orbán kritisierte schließlich den jüngsten Versuch der Progressiven, den EU-Mitgliedstaaten das Recht auf eine eigenständige Außenpolitik zu nehmen.

(Im Original erschienen in der Budapester Zeitung vom 5. Mai)

