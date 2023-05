Im NDR-Radio gibt es eine Literatursendung mit Namen „Eat, read, sleep“. In ihr werden Lieblingsbücher, Neuerscheinungen und Bestseller vorgestellt sowie „Tipps und Orientierung“ gegeben. Den Zusammenhang zwischen lesen und essen kriegt man beim NDR immer wieder krampfhaft irgendwie hin, zum Schlafen ist es schwieriger. Der Titel dürfte wohl eher wegen der Reimwörter gewählt worden sein und natürlich, weil sich mit ihm die verhasste deutsche Sprache vermeiden ließ.

Entsprechend sind die „Tipps“ aufgebaut. Die jüngste Ausgabe hatte eine „Youtuberin“ zu Gast, die sich Empfehlungen zum Bücherkanon für Schulen ausgedacht hat (Sachbuch von Teresa Reichl: Muss ich das gelesen haben?).

Auf die Frage der NDR-Moderatorin, was sie der Schullektüre denn vorwerfe (ab Minute 28:19), zieht sie einige Schubladen auf und zu, in denen sie ihre Erkenntnisse sammelt und ordnet:

Reichl: „Ich hab in der Recherche für mei Buch so bissl probiert zu kategorisieren, wen wir denn da lesen, an, natürlich am Personal in den Werken, aber vor allem an den Leuten, die die Werke geschrieben haben. Und das san zu 80, 90 Prozent Leute, die in sieben Kategorien passen: Und das san Männer, die san weiß, cis, hetero, nicht behindert, aus der Oberschicht und christlich.“

Moderatorin: „Mhmm.“

Reichl: „Un das san, wenn man das alles so zsammenrechnet, wo i auch so’n bisschen probiert hab, mit meine sehr limitierten Mathekenntnisse.“

Moderatorin: „Hmm.“

Reichl: „Ja, auf jeden Fall unter fünf Prozent der Bevölkerung. Und des is einfach a Ungleichgewicht, des nit in Ordnung is […].“

Nicht in Ordnung findet die Germanistin Teresa Reichl dies, weil sich Schüler in solchen Autoren aus fünf Prozent der Bevölkerung nicht wiederfinden können. Sie würden vor allem das gerne lesen, richtiger: diejenigen lieber lesen, die ihnen ähnlich sind. Teresa Reichl gibt daher folgende „Tipps zur Orientierung“ (34:18):

„Es macht eben schon aan Unterschied, dass ma eben schaut, wem wird denn zughört, wer darf denn erzählen? Und wer, wer muss nur zuhören und wessen Geschichten san wichtig genug, um in der Schule behandelt zu werden?

Und dann is …, macht das glaub i schon wos mit oanem, wenn man merkt, ah, ok, das ist jetzt jemand, die ist zum Beispiel auch chronisch krank und ich bin chronisch krank oder das ist auch a person of colour und i bin a person of colour. Und die hat a Buch geschrieben, das wir jetzt im Unterricht behandeln und das wichtig genug ist, um im Unterricht behandelt zu werden. Das ist doch mega! Das ist doch supercool!“

Also, demnächst werden die Schüler dann wohl nicht mehr den „Faust“ lesen (von einem alten, weißen Mann) oder „Effie Briest“ (von einem alten, weißen Mann) oder „Der kaukasische Kreidekreis“ (von einem alten, weißen Mann), sondern Bücher mit Autorennamen und Kategoriekombinationen erhalten, wie zum Beispiel:

„Wie ich mein Outing erlebte“, erzählt von einer islamischen weißen Transe. Oder: „Mohammeds Bienengarten“, erzählt von einem schwulen, christlichen PoC, der zum Islam konvertierte. Oder: „Als die Bilder laufen lernten“, Sachbuch, erzählt von einem querschnittsgelähmten alten, weißen Mann, der früher eine junge Frau war.

Ist das nicht mega?! Ist das nicht supercool?!

Like