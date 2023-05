Von WOLFGANG HÜBNER | Der 9. Mai 2023 war ein ausgesprochen ereignisreicher Tag in der deutschen Politik. Bundeskanzler Olaf Scholz machte vor dem sogenannten EU-Parlament eine weitere Unterwerfungsgeste in Richtung USA. Scholz will beharrlich ignorieren, dass sich die Welt und damit auch Deutschlands Rolle in dieser gerade grundlegend verändert.

In Kiew durfte sich Selensky über seine Dauerbesucherin Ursula von der Leyen freuen, die ihm zum gefühlt hundertsten Mal unverbrüchliche Waffentreue zusicherte. Und in der deutschen Hauptstadt Berlin durften keine russischen Nationalflaggen gezeigt werden. Doch in der russischen Botschaft Unter den Linden war zum „Tag des Sieges“ im Zweiten Weltkrieg eine ganz besondere Querfront deutscher Politiker eingeladen und auch erschienen.

Da war einmal der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder mit seiner Frau So-yeon Schröder-Kim zu Gast, ferner der kurzzeitige DDR-Machthaber Egon Krenz, inzwischen 86, der Linken-Politiker und Bundestagsabgeordnete Klaus Ernst sowie der AfD-Ehrenvorsitzende Alexander Gauland und auch AfD-Parteivorsitzender Tino Chrupalla. Sie alle waren der Einladung des russischen Botschafters Sergej Netschajew gefolgt.

Und sie alle, bis auf Senior Krenz, wissen, dass ihre Teilnahme an der Feierlichkeit in ihren jeweiligen politischen Heimaten umstritten ist. SPD-Veteran Schröder dürfte das inzwischen egal sein, Ernst gehört ohnehin einer tief zerstrittenen Partei an. Doch sowohl Gauland als auch Chrupalla sind prominente Vertreter der aufstrebenden AfD. Ihre Anwesenheit in der Botschaft an diesem besonderen Tag war insofern eine Demonstration.

Das sehen auch diejenigen in der AfD so, die nun Gauland und Chrupalla mehr oder weniger offen kritisieren. Dabei dürften unterschiedliche Motive eine Rolle spielen, es mag auch sein, dass es immer noch Kräfte gibt, die mit dem Ausgang des Zweiten Weltkriegs nicht ihren Frieden geschlossen haben. Und andere, die wegen Russlands militärischer Intervention in der Ukraine es lieber mit der NATO-Kriegstreiberpolitik halten und deshalb den Besuch ihrer Parteioberen beim neuen deutschen Feind verurteilen. Ihnen muss entgegnet werden: Die Teilnahme von Gauland und Chrupalla war richtig, denn es diente den vom amerikahörigen einheimischen Machtkartell weitgehend ruinierten freundschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Russland.

Es ist eine Tragödie und ein Verbrechen zugleich, dass ausgerechnet zum bislang deutschfreundlichsten Präsidenten und Staat in Europa diese für unser Land so wichtigen Beziehungen systematisch zerstört werden. Zumal im Gegensatz zu den alliierten Siegern USA, Großbritannien und Frankreich weder die ehemalige Sowjetunion noch die heutige Russische Föderation kollektiv die Deutschen und Deutschland 1945 als besiegt betrachtet hat, sondern vielmehr den Nationalsozialismus. Es war der sowjetische Diktator Stalin, der 1942 sagte: „Die Erfahrungen der Geschichte besagen, daß die Hitler kommen und gehen, aber das deutsche Volk, der deutsche Staat bleibt.“ Gibt es eine ähnliche Äußerung eines hohen westlichen Führers aus jener Zeit oder danach?

Die Berliner „Ampel“-Regierung mitsamt fast der gesamten Machtelite in Politik, Medien und Gesellschaft ist seit Februar 2022 in geradezu blindwütigen Russenhass verfallen. Wie gut, dass es Alexander Gauland, Tino Chrupalla, Gerhard Schröder und Klaus Ernst nicht sind.

