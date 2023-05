Von MANFRED W. BLACK | In der Wandsbeker Marktstraße 153 in Hamburg sind bei Messerattacken in einer Shisha-Bar am Wochenende zwei Menschen verletzt worden. Hintergrund ist ein Streit um den Kauf von „Tabak zwischen einem 14-Jährigen und dem 29-jährigen Ladeninhaber“ (t-online).

Zeitungsmeldungen zufolge hatte ein 15-Jähriger den mutmaßlichen Messerstecher in Hamburg-Wandsbek gebeten, für ihn in einem Sisha-Laden „Tabak“ zu kaufen. Als der Ladenbesitzer sich weigerte, Pfeifentabak – welcher Art auch immer der sein sollte – an den Jugendlichen zu verkaufen, habe der 14-Jährige ein Messer gezückt und den Ladeninhaber damit schwer am Arm verletzt.

Täter flüchtet – unter Einsatz von Pfefferspray

Der 15-Jährige hatte den Streit dann angeblich schlichten wollte, er zog sich aber ebenfalls Schnittverletzungen zu. Nach den Messerangriffen flüchtete der 14-Jährige und setzte dabei gegen drei Menschen Pfefferspray ein.

Die so Attackierten verfolgten jedoch den Angreifer und übergaben ihn der Polizei. „Der Ladenbesitzer kam ins Krankenhaus“, ist bei t-online zu lesen.

Dass der Ladeninhaber wohl schwere bleibende Schäden im Armbereich erlitten hat, schreibt das Portal nicht. Und dass die noch sehr jungen Tatbeteiligten Muslime sind, wird von allen Hamburger Medien des Mainstreams wohlweislich verschwiegen. Namen werden nicht veröffentlicht.

Ein „Opium“-Haus

In der Wandsbeker Marktstraße, wo die Angriffe stattfanden, reiht sich ein muslimischer Laden an den anderen. In diesem langen Straßenabschnitt dominieren seit langer Zeit schon arabische und türkische Männer, die sich gern Geschäftsleute nennen. Deutsche Kneipiers und Ladeninhaber sind zu einer verschwindend kleinen Minderheit geworden.

In dem aktuell betroffenen Sisha-Laden, der interessanterweise an ein Geschäft grenzt, das sich mit dem Namen „Opium“ schmückt, tummeln sich Tag für Tag vor allem jüngere und ganz junge Menschen – oft auch unter 18 Jahren und zumeist männlichen Geschlechts – , die augenscheinlich Muslime sind.

Im ersten Stockwerk des Hauses kreisen oft die Sisha-Pfeifen. Dort ist man bester Laune. Es dominieren die Erwachsenen – unter ihnen sind bisweilen sogar einzelne Frauen. Bei sommerlichen Temperaturen werden die Fenster unbekümmert geöffnet. Typische „Hamburger“ sind hier nicht zu sehen.

Karstadt hört hier auf zu existieren

Inwieweit in der langen und historischen Wandsbeker Marktstraße, die einst zu den eher gehobenen Einkaufsstraßen Hamburgs gehörte – und wo Karstadt seine große und traditionsreiche Filiale am 30. Juni schließen wird – heutzutage der Schwarzmarkthandel boomt? Fragen dazu werden von Amts wegen gar nicht erst beantwortet.

Die neue Art, im geschichtsträchtigen Wandsbek Handel zu betreiben, bleibt also weitgehend im Dunkeln.

Eimsbüttel und St. Pauli: Beamte werden fündig

Erst im Januar hat der Hamburger Zoll bei Kontrollen in Shisha-Bars von Eimsbüttel und St. Pauli rund 100 Kilogramm Pfeifentabak beschlagnahmt. Keven Blanck, Sprecher des Hauptzollamts Hamburg, erklärte, dabei seien auch gefälschte Tabakdosen entdeckt worden. Außerdem fanden die Beamten viele Behälter ohne oder mit beschädigtem Steuersiegel.

Im November 2022 hatten Polizisten und Zöllner in einem Shisha-Shop von St. Georg 17 Kilogramm illegalen Pfeifentabak in mehreren Behältnissen sichergestellt.

Auch in einem Reisebus – er war von Berlin nach Hamburg unterwegs – wurden Beamte vor wenigen Wochen fündig: Ein Passagier hatte knapp zwei Kilogramm geschmuggelten Tabak in seinem Gepäck verstaut. Diese ganz besondere Ware ist mithilfe eines mobilen Röntgen-Scan-Vans des Zolls entdeckt worden.

Fest steht: Das sind nur kleine Spitzen von großen Sisha-Tabakmengen, die jeden Monat auf gut getarnten Schmuggelwegen in die Hansestadt gelangen. Politik und Medien halten sich dazu meist bedeckt. Das Thema ist zu heiß.

