Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Dieser Freispruch in Augsburg ist ein ganz wichtiges Zeichen und wirkt unterstützend für alle Kritiker des Politischen Islams in Deutschland. Damit ist auch das völlig überraschende Urteil der jungen Richterin Teresa Freutsmiedl vom 22. März vergangenenen Jahres korrigiert, die doch tatsächlich sieben Monate Haft auf Bewährung gefordert hatte (PI-NEWS berichtete).

Obwohl ich bei der siebenstündigen Kundgebung am 24. Oktober 2020 in Augsburg – hier der Livestream von EWO LIVE, bisher über 78.000 Zuschauer – permanent zu friedlichen, gewaltlosen, demokratieorientierten und modern eingestellten Moslems differenziert hatte, verurteilte mich diese Richterin. Mit der Begründung, dass die Anhänger des Politischen Islams ein Teil der Bevölkerung seien, und wenn ich den Politischen Islam als ideologische Ursache für Gewaltexzesse, Messerstechereien und Terror-Anschläge unter Allahu-Akbar-Rufen verantwortlich mache, für Frauenunterdrückung bis hin zu Belästigung, Schlagen und Vergewaltigung, für verbale und physische Ausschreitungen gegen Minderheiten wie Homosexuelle und Juden, ausgeführt durch radikale Anhänger dieser Ideologie, dann würde ich praktisch einen Teil der Bevölkerung einem Generalverdacht aussetzen, womit der Tatbestand der „Volksverhetzung“ erfüllt sei.

Es sollte nicht unerwähnt bleiben, dass diese junge Richterin in ihrer Studienzeit ehrenamtlich bei der sogenannten „Law Clinic Augsburg“ gearbeitet hatte, um dort abgelehnte Asylbewerber mit kostenlosen Rechtstipps zu versorgen, wie sie der drohenden Abschiebung entgehen können. Für dieses Engagement wurde sie zusammen mit dieser Law Clinic auch noch von der „Flüchtlings“-Kanzlerin Merkel ausgezeichnet. Vor diesem Hintergrund verwundert dieses Urteil dann vielleicht nicht mehr ganz so.

Aber bei der Berufungsverhandlung vor dem Landgericht Augsburg war eine andere Richterin, die sich wesentlich objektiver zeigte. Sie ließ zu – was Freutsmiedl verweigerte -, dass wir Videosequenzen vorführten, die den Charakter der Kundgebung in Augsburg verdeutlichten. Dort hatte ich diffenziert, ruhig und versöhnlich mit anwesenden Moslems diskutiert, versuchte Verständnis zu erreichen und freute mich, wenn wir beim Austausch einen gemeinsamen Nenner erreichten.

Die beiden Schöffen sahen sich die Videosequenzen ganz genau an. Sie hörten auch aufmerksam zu, als die wesentlichen Punkte des Leitantrages der CSU zum Politischen Islam vorgetragen wurden, in dem das Problem genau so konsequent dargestellt ist, wie wir das auch bei den BPE-Kundgebungen vornehmen. Wenn selbst die staatstragende Partei in Bayern den Politischen Islam als „Religion des Terrors“ bezeichnet, die „Kriege im Namen der Religion führt“, „weltweit so viel Gewalt, Zerstörung und Destabilisierung hervorgebracht hat wie keine andere ideologische Bewegung“, die einen „totalitären Machtanspruch“ besitzt, „Parallelgesellschaften schafft“, „Frauen unterdrückt“ und die „größte Herausforderung unserer Zeit“ ist, dann kann ich, der vergleichbar formuliert, schwerlich dafür verurteilt werden. Mit dieser Bewertung hat die CSU eine klare Richtlinie gesetzt, wie der Politische Islam einzuordnen ist. Daran kann man sich orientieren.

Dieses weltweit erste Gerichtsverfahren zum Politischen Islam hat nun eine wegweisende Bedeutung. Wenn Kritiker sich auf die gefährlichen Bestandteile dieser politischen Ideologie beschränken, wodurch die spirituellen und religiösen Bestandteile des Islam unangetastet bleiben, und in ihrer Kritik immer zu den Menschen differenzieren, dann wird die Justiz den berüchtigten Volksverhetzungs-Paragraphen §130 StGB nicht anwenden können. Dieses Urteil dürfte auch seine Strahlkraft nach Hamburg haben, wo auch noch ein Berufungsverfahren auf mich wartet. Mein Ziel ist es, dass mich nach Abschluss dieser alten Verfahren aus 2020 kein Gerichtssaal mehr von innen sieht und mittelfristig auch die Verfassungsschutzbeobachtung in Bayern wegen angeblicher „verfassungsschutzrelevanter Islamfeindlichkeit“ eingestellt wird.

Die Kritik am Politischen Islam muss in den Mainstream gelangen, um dort Massen zu erreichen. Dann wird das Ziel in die Nähe rücken, diese gefährliche Ideologie umfassend in den Medien, der Politik und anderen gesellschaftlichen Ebenen zu thematisieren, damit die ungeheuren Gefahren, die von ihr ausgehen, irgendwann entschärft werden können.

Wichtig ist auch, dass die öffentliche Kritik am Politischen Islam, die in Deutschland hauptsächlich von der Bürgerbewegung PAX EUROPA betrieben wird, in Kürze wieder aufgenommen wird. Leider hat der vorstandsinterne massive Streit die Durchführung dieser Kundgebungen seit einem Vierteljahr blockiert. Es ist zu hoffen, dass sich das nun bald ändert.

PI-NEWS-Autor Michael Stürzenberger arbeitete als Journalist u.a. für das Bayern Journal, dessen Chef Ralph Burkei beim islamischen Terroranschlag in Mumbai starb. 2003/2004 war er Pressesprecher der CSU München bei der Franz Josef Strauß-Tochter Monika Hohlmeier und von 2014 bis 2016 Bundesvorsitzender der Partei „Die Freiheit". Seine fundamentale Kritik am Politischen Islam muss er seit 2013 in vielen Prozessen vor Gericht verteidigen.

