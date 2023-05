Von WOLFGANG HÜBNER | Sehr geehrte hessische AfD-Vorsitzenden Robert Lambrou und Andreas Lichert, ich wurde von mehreren Seiten darauf aufmerksam gemacht, dass in einem internen Forum hessischer AfD-Mitglieder mein bei PI-NEWS und Facebook veröffentlichter Text „Die Ampel macht die AfD stärker“ vom 10. Mai seitens einer mir unbekannten Person den anderen Mitgliedern zur Information gebracht wurde.

Das wäre für mich als Verfasser durchaus Grund zur Freude, wenn nicht bereits nach kurzer Zeit mein Text wieder einer internen Zensur zum Opfer gefallen wäre, die es nun anderen Teilnehmern des Forums verunmöglicht, sich selbst ein kritisches Urteil über meine Betrachtung zu verschaffen.

Ich wurde inzwischen darüber informiert, was der Grund für die parteiinterne Zensurmaßnahme gewesen sein soll. Nämlich ein eilig verfasstes „Gutachten“, das in vier Punkten zu der Ansicht kommt, in meinem Beitrag, der übrigens ein breites positives Echo fand, werde „der Verfassungsschutz (und regelmäßig auch die Rechtsprechung) eine Verfassungsschutzrelevanz sehen“.

Da ich zeitlebens und selbstverständlich auch bei meinen Veröffentlichungen, fest, wie es so schön heißt, auf dem Boden des Grundgesetzes und der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehe, muss und mag ich mir nie Gedanken darüber machen, ob Äußerungen von mir „Verfassungsschutzrelevanz“ haben könnten.

Umso erstaunter bin ich, dass ausgerechnet die hessische AfD, die seit 2013 bei Landtags- und Bundestagswahlen immer meiner Stimme sicher sein kann, nun in mir bzw. meinem Text „Die Ampel macht die AfD stärker“ staatsgefährdende Inhalte zu erkennen meint, die für die Partei und ihre Mitglieder eine schädigende Wirkung haben könnten. Nichts aber könnte mir ferner liegen. Da ich ein beharrlicher Freund von größtmöglicher Transparenz bin, dokumentiere ich hier den vollständigen Inhalt des der Zensurmaßnahme zugrunde liegenden Gutachtens, wie es mir vorliegt:

„In dem Beitrag des Herrn Hübner wird der Verfassungsschutz (und regelmäßig auch die Rechtsprechung) eine Verfassungsschutzrelevanz sehen. Denn: 1. Begriffe wie „Machtkartell“, „Systemschützer“ und „Repressionsapparat“ werden weitgehend als Behauptung ausgelegt, dass sich die Regierung und/oder Behörden nicht (mehr) an demokratische Grundprinzipien und/oder an Recht und Gesetz orientieren würden. Zugleich, dass der Wähler in dem bestehenden System keine Wahl mehr habe, sondern faschistische Strukturen bestünden. „willigen politischen Handlanger Haldenwang“. Hierbei wird, so der Verfassungsschutz, negiert, dass der Verfassungsschutz rechtsstaatlich handele; 2. Ähnliches gilt für die „linientreuen Massenmedien“. Auch dies wird so ausgelegt, dass es keine Meinungs- und Pressefreiheit mehr gebe, sondern eine Meinung von „oben nach unten“ aufoktroyiert werde; 3. Im Ergebnis wird diese Aussage vom Verfassungsschutz mutmaßlich so gewertet, dass Herr Hübner die Demokratie als in Deutschland nicht mehr vorherrschend bezeichnet. Damit werde, so der Verfassungsschutz, Unsicherheit, Misstrauen und Angst beim Wähler hervorgerufen und in der Folge erreicht, dass der Bürger an dem (Fort-}Bestand der freiheitlich demokratischen Grundordnung zweifle sowie ggf. sich aufgefordert fühle mit Gewalt dieses (sodann vermeintlich undemokratische) System zu bekämpfen. 4. Ferner wird die Bezugnahme auf Herrn Höcke vom Verfassungsschutz als Übereinstimmung mit dessen Positionen gewertet, die der Verfassungsschutz selbst jedoch als verfassungsschutzrelevant einstuft. Daraus folgert der Verfassungsschutz eine Zurechnung der Positionen Höckes. Durch diesen Beitrag hat sich Herr xxxxxxxx die Aussagen des Herrn Hübner offensichtlich zu eigen gemacht. Damit könnte der Verfassungsschutz eine besondere Relevanz dieser Äußerung begründen. Insoweit wird der Verfassungsschutz behaupten, dass es sich nicht mehr nur um eine „Entgleisung“ einer Einzelperson handele, sondern womöglich um eine prägende Ideologie der Partei. Zumindest könnte der Verfassungsschutz dies als „Richtungsstreit“ anführen, der ebenfalls grundsätzlich geeignet sein kann eine Beobachtung zu begründen.“

Bei allem Verständnis für die Sorgen, mit „verfassungsschutzrelevanten“ Äußerungen in die Gefahr staatlicher Repression zu geraten, möchte ich der hessischen AfD doch empfehlen, nicht aus Angst vor dem Tode Selbstmord zu begehen, was bekanntlich nie zielführend ist. Und Ihre wertvolle politische Arbeitszeit nicht damit zu verschwenden, sich in die abenteuerlichen Hirnwindungen von irregeleiteten Staatsbediensteten hineinversetzen zu wollen. Die von Haldenwang geleitete Behörde hat jüngst mit der Bezeichnung „gesichert rechtsextrem“ für die AfD-Jugendorganisation JA, die meines Wissens auch in Hessen existiert, deutlich gemacht, niemanden zu schonen, der die Brandmarke Ihrer Partei trägt.

Selbstverständlich können Sie den Text des Nichtmitglieds Hübner aus einem internen Forum entfernen. Nützen wird es Ihnen und der hessischen AfD nichts. Denn Sie sind nicht in Gefahr, weil meine Formulierungen angeblich „Verfassungsschutzrelevanz“ haben sollen, sondern weil die Bundes-AfD ein zunehmend lästiger und gefährlicher Störfaktor für das herrschende Machtkartell ist. Bevor ich jedoch mit weiteren „verfassungsschutzrelevanten“ Formulierungen Ihre angespannten Nerven strapaziere, beende ich lieber diesen Offenen Brief und wünsche Ihnen aufrichtig etwas mehr Courage und Widerständigkeit in diesen nicht leichten Zeiten!

Mit herzlichen Grüßen von Wolfgang Hübner

PS: Mein Bauchgefühl will nicht weichen, dass ein relevanter Grund für Ihre Zensurmaßnahme die zweimalige namentliche Erwähnung des thüringischen AfD-Vorsitzenden war. Ich will mich künftig gerne bemühen, dessen Namen weniger inflationär zu gebrauchen.

