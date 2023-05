Die Bundesregierung bzw. die Ampel-Koalition hat beschlossen, dass zigtausende Windkrafträder bis 2030 in ganz Deutschland zusätzlich aufgestellt werden sollen – ca. vier bis fünf Stück pro Tag!

Die geplante Anzahl der Windkrafträder bedroht den natürlichen und bis dato geschützten Lebensraum von Menschen, freilebenden Tieren, seltenen Pflanzenarten, durchgängigen Wäldern, die wir dringend zur Regulierung des natürlichen Klimas brauchen und zusätzlich die benötigte Stromversorgung unseres ganzen Landes.

Die Abstandsregeln zu bewohnten Flächen sollen stark verringert werden, so dass zukünftig an jedem Dorfrand nicht nur ein, sondern gleich mehrere Windkrafträder stehen könnten. Windkrafträder erzeugen Infraschall, der für den Menschen zu einer Dauerbelastung werden kann. Schlafstörungen, Schwindel und Kopfschmerzen wären die Folgen. Neben dem Infraschall ist durch das Rotieren der Blätter der Mensch elektromagnetischen Feldern, niederfrequentem Rauschen, Druckwellen und Schattenflimmern ausgesetzt. All das könnte zu einer permanenten gesundheitlichen Belastung führen, die unserem Gesundheitssystem schaden kann.

Unter jedes Windkraftrad muss an die 2000 Kubikmeter Beton in den Boden gegossen werden, was bedeutet, dass die Böden damit versiegelt werden und kein Wasser mehr abfließen kann.

Naturschutzgebiete und die letzten Schutz-Reservate für seltene Pflanzen-, Tier- und Vogelarten sind hochgradig gefährdet. Insekten und Vögel werden jetzt schon durch die bereits bestehenden Windkrafträder geschreddert und die negativen Auswirkungen sind heute inzwischen sichtbar, indem das Insektensterben bereits im vollen Gange ist. Große Waldgebiete sollen dafür gerodet werden.

Statt Acker mit Getreide und Gemüse könnten auf dann ehemaligen landwirtschaftlich betriebenen Flächen ganze Windkrafträderparks stehen. Der Bevölkerung stehen somit weniger Grundnahrungsmittel zur Verfügung, was konträr zu der immer weiter anwachsenden Bevölkerung in Deutschland steht.

Und es ist bekannt, dass die Windkrafträder das klimatreibende Schwefelhexafluorid ausstoßen, das auch als hochgefährliches Treibhausgas bekannt ist.

Windkrafträder sind wetterabhängig und können die Menge an Strom, die Deutschland und seine Industrie benötigt, niemals in dem Maße aufbringen, dass damit der Gesamtbedarf ganz Deutschlands bei Dunkelflauten gedeckt wäre. Es müsste Strom teuer dazu eingekauft oder rationiert werden. Es droht die Deindustrialisierung Deutschlands durch Stromrationierungen, eine Planwirtschaft und der Verlust von Millionen Arbeitsplätzen.

Bei all diesen Argumenten muss jedem klar sein, dass wir damit nicht das Klima retten, sondern, ganz im Gegenteil, eher noch anheizen und uns ebenfalls nicht unabhängig von anderen Energielieferanten machen können. Wir zerstören willentlich die Natur, um dann im Anschluss festzustellen, dass der Schaden weitaus größer ist als der Nutzen. Das widerspricht jeder Logik.

Am umweltfreundlichsten ist und bleibt die Kern- und Gasenergie!

Benötigt werden mindestens 50.000 Unterschriften bis zum 9. Juni 2023, um überhaupt eine Chance zu haben, das Thema der Petition im Deutschen Bundestag erneut zu debattieren.

