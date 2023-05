Von WOLFGANG HÜBNER | Ein Autor, der sich in einem Buch an das schwierige Thema einer Querfront zwischen der Rechten und der Linken heranwagt, beweist Mut. Denn auf beiden Enden des politischen Spektrums gibt es genug Kräfte und Akteure, die von gemeinsamem Handeln wenig bis gar nichts halten, ja dies sogar scheuen wie der Teufel das Weihwasser. Das weiß besonders gut der ehemalige Linke und heutige Rechte Manfred Kleine-Hartlage, dessen neues Buch den Titel „Querfront! – Die letzte Chance der deutschen Demokratie“ hat.

Wer den in ansprechendem Kleinformat erschienenen 221-seitigen Text gelesen hat, wird vielleicht von der Notwendigkeit einer solchen Querfront immer noch nicht überzeugt sein. Aber selbst skeptische Leser werden nicht umhinkönnen, dem Autor für seinen tiefgründigen Umgang mit dem Thema Respekt zu zollen. Denn Kleine-Hartlage geht zwar ohne Illusionen über das Trennende zwischen Linken und Rechten an das Thema, arbeitet aber sehr präzise heraus, wo es Schnittstellen und eventuelle gemeinsame Interessen zwischen den Lagern gibt bzw. geben könnte.

Und er weiß aus seiner einstigen politischen Orientierung nur zu gut, dass die Widerstände gegen jede Form, ja jeden Ansatz von Querfront gerade unter Linken besonders stark sind. Deshalb sind weite Teile des Buches auch als werbender Appell an nicht ignorant-dogmatische Linke zu verstehen, sich aufgeschlossener für Kooperationen mit nichtextremistischen Rechten zu zeigen. Dazu würde, um selbst ein aktuelles Beispiel zu bemühen, es für Linke auch gehören, sich bei der Aufnahme von Querfrontkontakten nicht von dubiosen Verfassungsschutzaktionen gegen rechte intellektuelle Zentren wie zum Beispiel das Institut für Staatspolitik beirren zu lassen.

Doch selbst für eine linke Ausnahmepersönlichkeit wie Sahra Wagenknecht stellt das eine große, derzeit noch kaum überwindbare Hürde dar. Denn schon ein gemeinsames Auftreten Wagenknechts mit der AfD-Frontfrau Alice Weidel würde selbst unter der kleinen Minderheit von nicht völlig verstrahlten Linken für großen Zwist sorgen. Und auch in der Rechten würde eine Aktionsgemeinschaft der AfD mit einer möglichen linken Wagenknecht-Partei alles andere als unumstritten sein. Der Blick ins Nachbarland Frankreich macht allerdings deutlich, dass von dem unversöhnlichen Verhältnis zwischen Links und Rechts immer wieder Figuren wie Macron profitieren.

Kleine-Hartlage, der in seinen früheren Veröffentlichungen keine Hoffnung mehr in die Selbstheilungskräfte der deutschen Demokratie setzt, beschwört in seinem neuen Buch: „Wenn sie (die Demokratie) in unserem Land überhaupt noch eine Perspektive haben soll, dann ist jetzt die Zeit gekommen, in der die Kräfte, die überhaupt noch wissen, was eine pluralistische Demokratie ausmacht, zusammenarbeiten müssen. Nicht, weil sie ideologisch einer Meinung sind, sondern weil sie es gerade nicht sind.“

Das kann als Verzweiflungsruf eines politischen Denkers in einer Republik am Abgrund verstanden werden. Dafür gebührt dem Autor Respekt und Anerkennung. Auch Kleine-Hartlages Versuch, den noch vernünftigen Argumenten zugänglichen Linken Notwendigkeit und Vorteil einer Querfront nahezubringen, ist aller Ehren wert. Ob dieser Versuch zum Erfolg führt, muss allerdings nach meiner Erfahrung und Einschätzung als ebenfalls früherer Linker bezweifelt werden. Gleichwohl ist das Buch „Querfront“ eine wichtige und lohnende Lektüre für Rechte und mehr noch für Linke.

