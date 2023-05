Von MANFRED W. BLACK | Die JVA Santa Fu ist in ganz Deutschland bekannt. Nun hat die Justizvollzugsanstalt in Hamburg-Fuhlsbüttel erneut deutschlandweit Schlagzeilen gemacht: Ausgerechnet hinter den beeindruckenden Mauern der JVA haben etliche Häftlinge über viele Monate einen schwungvollen Drogenhandel betrieben.

Nun ist der Rauschgifthandel aufgeflogen: Hunderte von Beamten aus Justiz und Polizei – aus drei Bundesländern – haben Großrazzien durchgeführt: in zwei Vollzugsanstalten und in zahlreichen privaten Wohnungen und Häusern.

13 Häftlinge handelten mit Rauschgift

Gefilzt wurden nicht nur viele Zellen in Santa Fu und in der JVA Glasmoor (Norderstedt), sondern ebenfalls zwölf Privat-Domizile in Hamburg, Barsbüttel, Hasloh (Schleswig-Holstein) sowie in Hollern-Twielenfleth (Niedersachsen).

Mindestens 13 männliche Gefängnis-Insassen werden von Ermittlern beschuldigt, als Auftraggeber oder sogenannte Läufer am illegalen Santa Fu-Handel mit Kokain, Haschisch, Marihuana und Spice beteiligt gewesen zu sein. Der Drogenschmuggler-Bande gehören summa summarum mehr als 20 Verbrecher im Alter von 19 bis 48 Jahre an, nicht alle sitzen derzeit ein.

Doch wer sind die Rauschgift-Händler, die sich bei ihren Geschäften hinter Gittern sicher fühlten?

t-online verschweigt Hintergründe

Den Beamten gelang es bei den Durchsuchungen, vielerlei Betäubungsmittel (Kokain, synthetische Cannabinoide, Haschisch und Amphetamine) sowie rund 8.000 Euro Bargeld zu beschlagnahmen. „Die Ermittlungen gegen insgesamt 24 verdächtigen Männer im Alter von 19 bis 48 Jahren dauern an“, schreibt das Nachrichtenportal t-online.

Aber das linksgrün orientierte Portal verschweigt geflissentlich, dass die Drogenhändler offensichtlich ganz überwiegend Ausländer sind – oder „Deutsche“ mit ausländischen Wurzeln.

Einer der Hauptverantwortlichen ist Mehmet S., der eine zwölfjährige Haftstrafe wegen Drogenschmuggels absitzt. Das ins Gefängnis geschmuggelte Rauschgift wurde offenbar auf Gefängnisfluren und in zahlreichen Zellen gedealt.

Santa Fu-Bande gegründet

Zusammen mit einem Komplizen hatte S. innerhalb der Strafanstalt eine Bande gegründet, die die Rauschgift-Güter in Empfang nahm, die vorher vor allem in Containern zwischen Bananen aus Ecuador versteckt waren und via Burchardkai in Hamburg angelandet worden sind.

Zu dem Drogen-Netzwerk gehörten auch Männer, die im Hamburger Hafen gearbeitet haben: Die Schauerleute sorgten lange Zeit für einen ziemlich reibungslosen Ablauf der Drogentransporte. Vor allem Jason B. – einer der Hauptbeschuldigten – schmuggelte Drogen ins Hochsicherheits-Gefängnis Santa Fu.

Nachdem B. aufgeflogen war – offenbar hat ihn ein Zellen-Nachbar verraten -, packte er als Kronzeuge aus: Er verriet die Machenschaften der „Knast-Mafia“ (Bild-Zeitung) an die Ermittlungsbehörden.

Als Kronzeuge hat er aus Sicherheitsgründen die Hansestadt Hamburg mittlerweile dauerhaft verlassen müssen, er lebt nun an einem geheimen Ort. Jason B. schwebt fortan wohl in Lebensgefahr.

Als primäre Rauschgifthändler fungierten in Santa Fu neben Mehmet S. der Hells Angel Wassim El-Ch. (er sitzt derzeit 4,5 Jahre Haft ab), Ismajl Z. (vier Jahre Gefängnis) und der „Drogen-Baron“ (Bild) Rocky Feliz G. (sieben Jahre Haft).

BDK: Kriminalität und Resozialisierung im Gefängnis – das passt nicht

Jan Reinecke, in Hamburg Vorsitzender des Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK), zieht aus der Razzia in Santa Fu seine eigenen Schlüsse: „Die Ermittlungen und heutigen Durchsuchungsmaßnahmen zeigen, dass der gute und richtige Grundgedanke der Resozialisierung von verurteilten Straftätern bei Berufsverbrechern der Organisierten Kriminalität ins Leere läuft.“

Die Haft, so Reinecke, werde von Schwerkriminellen dazu genutzt, neue Verbindungen und Vertriebswege in der Rauschgiftszene zu erschließen – oder sich darüber auszutauschen, was man das nächste Mal besser machen könnte, damit man nicht erwischt wird.

Reinecke fügte hinzu: „Insofern ist die Haftanstalt für Rauschgiftkriminelle auch als Lehranstalt im negativen Sinne zu verstehen.“

Mehrere Verdächtige schon wieder auf freiem Fuß

Einige der mutmaßlichen Rauschgift-Dealer, die am Donnerstag in ihren privaten Domizilen unerwarteten Besuch von Polizeibeamten erhalten haben, sitzen nun vorerst in U-Haft.

Die anderen sind „mangels Haftgründen“ (Hamburger Abendblatt) schon unmittelbar nach den Durchsuchungen wieder auf freien Fuß gesetzt worden.

