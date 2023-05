Kai Wegner (CDU) ist am Donnerstag erst im dritten Anlauf im Abgeordnetenhaus zum neuen Regierenden Bürgermeister von Berlin gewählt worden. Obwohl die Koalitionspartner CDU und SPD dort 86 Stimmen haben, erhielt er im ersten Wahlgang nur 71, im zweiten dann 79 Stimmen. Im dritten Anlauf kam er auf 86, doch erklärte die AfD, für ihn gestimmt zu haben. „Ich glaube, dass die AfD lügt“, behauptet jetzt Wegner. Der AfD-Abgeordnete im Berliner Abgeordnetenhaus und fachpolitische Sprecher für Integration, Demographie und EU-Angelegenheiten, Dr. Hugh Bronson (62), widerspricht Wegner im Interview mit PI-NEWS in aller Schärfe: „Hätte die AfD, wie in den ersten beiden Wahlgängen, auch beim dritten Durchgang geschlossen mit NEIN gestimmt, wäre Kai Wegner ein- für allemal aus dem Rennen gewesen. Selbstverständlich ist Wegner nur Bürgermeister von unseren Gnaden!“.

PI-NEWS: Herr Dr. Bronson, zehn Mitglieder Ihrer Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus haben im dritten Wahlgang der OB-Wahl für Kai Wegner gewählt. Sie haben gegen ihn gestimmt. Warum?

DR. BRONSON: Es fällt mir grundsätzlich schwer, politische Migrationstreiber zu wählen. Wenn sie, wie Kai Wegner es getan hat, im Bundestag Merkels desaströse Politik der Offenen Grenzen ohne Einschränkungen unterstützten, dann ist meine Toleranz erschöpft. Wegner und seine amorphe CDU hatten im Berliner Abgeordnetenhaus keinerlei Skrupel, jede Forderung der zerstrittenen SPD zu erfüllen. Hauptsache, man kommt gemeinsam an die Macht.

Die Medien sind sich noch unsicher, welche Rolle die zehn AfD-Stimmen im dritten Wahlgang gespielt haben. So titelt zum Beispiel der Spiegel „Bürgermeister von Gnaden der AfD?“. Hätte der Spiegel das Fragezeichen auch weglassen können?

Hätte die AfD, wie in den ersten beiden Wahlgängen, auch beim dritten Durchgang geschlossen mit NEIN gestimmt, wäre Kai Wegner ein- für allemal aus dem Rennen gewesen. Selbstverständlich ist Wegner nur Bürgermeister von unseren Gnaden! Dafür bekommt er ein Ausrufezeichen.

Im ersten Wahlgang verpasste Wegner die erforderliche Mehrheit von 80 Stimmen sehr eindeutig. Woher kamen Ihrer Meinung nach die vielen abweichenden Stimmen? Eher von der CDU oder der SPD?

Wenn man von der Mitgliederbefragung zur „Großen Koalition“ bei der Berliner SPD (knappe 54 Prozent Zustimmung) und der CDU (glatte 100 Prozent Zustimmung beim Parteitag) ausgeht, dann ist Wegners Scheitern in zwei Wahlgängen keine Überraschung. Die SPD leidet sehr an einer Großen Koalition unter Wegner und Giffey. Auch wenn es in der CDU durchaus Abweichler gegeben haben wird: Die Genossen dürften die großen Spielverderber gewesen sein, die einen riskanten dritten Wahlgang erforderlich gemacht haben.

Was wäre passiert, wenn Wegner auch im dritten Wahlgang nicht gewählt worden wäre?

In dem Fall hätte eine geschäftsführende rot-grün-rote Übergangsregierung übernehmen müssen. Neue und langwierige Koalitionsverhandlungen unter den Altparteien wären die Folge. Eine radikale Neuauflage von Rot-Grün-Rot unter neuer Führung zeichnete sich bereits im Hintergrund ab. Oder aber Neuwahlen im Herbst. Keine dieser Optionen war für die AfD akzeptabel.

Das Verhalten der AfD-Fraktion im dritten Wahlgang erinnerte stark an den Coup von Björn Höcke 2020 mit der Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten. Halten Sie „taktische Spielchen“ bei Wahlen dieser Art für ein probates Mittel im politischen Ränkespiel?

Das Ergebnis jeden Wahlgangs verändert die Situation, auf die man taktisch reagieren muss. Das ist kein Spiel, sondern politische Notwendigkeit. Am 27. April hat die AfD-Fraktion in Berlin mit ihrem Wahlverhalten eine erneute Auflage von Rot-Grün-Rot verhindert und damit auch die Mehrheit im Bundesrat verändert. Ohne die Klage der AfD vor dem Berliner Verfassungsgerichtshof hätte es die Wiederholungswahl gar nicht erst gegeben. Franziska Giffey wäre immer noch im Amt.

Wann meinen Sie ist der Zeitpunkt gekommen, dass die Brandmauer der Altparteien gegenüber der AfD in sich zusammenkracht?

Nächstes Jahr im Herbst wählen Brandenburg, Sachsen und Thüringen neue Landtage. Wenn dort Mehrheiten entstehen, die es unmöglich machen, die AfD weiterhin von der Regierungsbildung auszuschließen, dann beginnt die Brandmauer zu bröckeln. Oder der Druck aus dem europäischen Ausland wächst weier und immer mehr patriotische Kräfte kommen dort in Entscheidungsgremien, die ein Umdenken in Deutschland notwendig machen. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass die fragile Ampelregierung mit Kanzler Olaf Scholz auseinanderfällt und Neuwahlen für den Bundestag notwendig macht. In jedem Fall ist die AfD ist bereit, auf allen Ebenen Regierungsverantwortung zu übernehmen.

Was kann die AfD im Westen von der im erfolgreichen Osten lernen?

Es sind vor allem Bürger mit nostalgischer Erinnerung an die behagliche Bonner Republik, die vom Osten lernen können. Vielen Westdeutschen fehlt der Mut zur Veränderung. Das typisch westliche Vertrauen in die Altparteien ist in den östlichen Bundesländern viel öfter auf dem Prüfstand, während der Westen sein Kreuzchen immer noch an der altparteilichen Stelle setzt. Freiheit wird aus Mut gemacht. Den muss man finden wollen, wenn man ein besseres Leben für sich und seine Kinder anstrebt.

Vielen Dank für das Interview, Herr Dr. Bronson.

Sehr gerne.

