Sollten AfD und CDU eine Koalition eingehen?

Von M. SATTLER | In einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstitut INSA im Auftrag der „Bild am Sonntag“ kommt die AfD bei der Sonntagsfrage auf einen neuen Rekordwert von 18 Prozent und die CDU auf 28 Prozent. Mit zusammen 46 Prozent der Stimmen rückt daher eine regierungsfähige Bundestagsmehrheit in greifbare Nähe.

Aber die Merz-CDU ist immer noch die alte Merkel-CDU: Umvolkung, Energiewende, Herrschaft des Unrechts, Zerschlagung der Automobilindustrie, Schuldenrekord – alles CDU-Politik von 16 Jahren Merkel, von der sich die Partei bis heute nicht distanziert hat.

Statt zurückzufinden zur gemäßigten, biederen, bürgerlichen Politik der Kohl- und Adenauer-Zeit („keine Experimente!“), pflegt man in der CDU weiter das Radikale: Anbiederei an die grünen Ökokommunisten, Verbrüderung mit einer neosozialistischen Kevin Kühnert-SPD, die für die Zukunft keine Antworten zu bieten hat außer Parolen aus dem 19. Jahrhundert.

Merz-CDU als Steigbügelhalter linksgrüner Ideologen

Wie schon in der Merkel-Zeit wirkt die Merz-CDU unverändert als Steigbügelhalter linksgrüner Ideologen: Grünisten, Buntisten und Neosozialisten konnten in Deutschland nur deshalb so mächtig werden, weil die CDU in den vergangenen zwei Jahrzehnten als bürgerliches Bollwerk gegen die linksgrüne Revolution von oben versagte.

Für diesen radikalen Linkskurs der CDU in der Merkel- und Merz-Zeit, der oft irrational wirkt und vielen CDU-Mitgliedern an der Basis äußerst sauer aufstößt, gibt es gewichtige machttaktische Gründe: Die akademische Elite Westdeutschlands denkt seit 1968 kulturrevolutionär und antibürgerlich. Der Marsch dieser linken westdeutschen Elite durch die Institutionen beseitigte in Westdeutschland konsequent jeden Ansatz bürgerlicher Sichtweisen in Staat, Justiz und Bildungswesen, linke Journalisten mit Sympathien für Sozialismus und Ökokommunismus dominierten bereits in den 70er-Jahren die westdeutsche Presse.

Bürgerliche Ideale bei ARD und ZDF faktisch verboten

Für bürgerliche Ideale – wirtschaftliche Unabhängigkeit, Selbständigkeit, Fleiß, Leistung, Sicherheit, Ordnung, Familie, Nation – gab es seit 1968 in Westdeutschland kein Forum mehr: Kohls „geistig-moralische Wende“ blieb 1982 nicht deshalb aus, weil Kohl sie nicht wollte, sondern weil sie gegen die linke Dominanz in Presse und Institutionen schon damals nicht durchsetzbar war.

Nach 1990 wurde bürgerliches Gedankengut – anders als in allen übrigen Ostblockstaaten, in denen bürgerliche Kräfte nach 1989 eine Renaissance erlebten – auch im Gebiet der ehemaligen DDR kleingehalten. Da die Übernahme der DDR faktisch eine politische Kolonisation durch die westdeutsche Elite darstellte, durften im gesamtdeutschen Staatsfernsehen ebenfalls nur linksgrüne Meinungsmacher auftreten: SED-Mann Gysi wurde Dauergast, die Freiheitskämpfer von 1989 wurden ausgesperrt.

Bis heute sind bürgerliche, konservative, gar national-patriotische Gegenmeinungen bei ARD und ZDF faktisch verboten. Auf diese Weise, durch Dauerpropaganda grünistischer und neosozialistischer Dogmatiken mit Hilfe der Staatssender und durch den Marsch westdeutscher Linker durch die Institutionen, wurde die Machtdominanz linksgrüner Ideologien im heutigen Gesamtdeutschland zementiert.

Wandel der CDU aus Machtkalkül zu einer stramm linksgrünen Blockpartei

Im Sog dieser quasi-diktatorischen Linksverschiebung wandelte sich die CDU trotz ihrer nach wie vor stark wertkonservativen Wählerschaft weniger aus innerer Überzeugung als vielmehr aus Machtkalkül von einer biederen Bürgerpartei zu einer stramm linksgrünen Blockpartei.

Sehr viel deutlicher als ihre Mitgliederschaft begriffen die Funktionäre der CDU die tatsächlichen Machtverhältnisse in Deutschland nach 1968: Macht hatte in diesem Land, wer sich mit dem „Spiegel“ gutstellte und mit den linksgrünen Fernsehmachern in den Staatssendern kuschelte. Wer sich mit diesen real existierenden Machtverhältnissen nicht abfinden wollte, wurde von der Medienmeute niedergeprügelt und zur gesellschaftlichen Unberührbarkeit verdammt.

Diese drohende Vernichtung der eigenen sozialen und finanziellen Existenz war für die Funktionärskaste der CDU viel unmittelbarer spürbar als für die Mitgliederschaft: Wer als bürgerlicher Funktionär gegen das linksgrüne Trommelfeuer aufmuckte, riskierte nicht nur seinen politischen Ruf, sondern auch seinen Posten und sein Geld. Der Wandel der CDU zur linksgrünen Blockpartei war in der Sache also eine Art bedingungsloser Kapitulation der Funktionärsschicht vor einem strategisch überlegenen Gegner, durchgesetzt aus materiellem Eigeninteresse der Funktionäre gegen eine (bis heute) allzu naive und gutgläubige Mitgliederschaft.

Materielles Eigeninteresse der CDU-Funktionäre

Genau aus diesem Grund, dem materiellen Eigeninteresse der Funktionäre, ist es auch gar keine Frage, ob die Funktionärsschicht der CDU jemals wieder von ihrem heutigen radikalen Kurs abweichen und zu bürgerlicher Mäßigung zurückfinden wird. Sie wird es nicht tun, solange die strukturelle Machtdominanz linksgrüner Ideologen in Deutschland bestehen bleibt.

Diese Machtdominanz aber ist langfristig gesichert: Das deutsche Staatsfernsehen wird auch in den kommenden Jahrzehnten seine einseitige, quasi-diktatorische Propaganda fortsetzen, da es dank fürstlicher Finanzierung durch die GEZ-Kopfsteuer völlig unabhängig vom Zuspruch des Publikums ist. Und auch wenn die linksgrünen Parteien SPD, Grüne und SED („Linke“) derzeit nur noch von einem guten Drittel der Wähler unterstützt werden, ist ihre Machtdominanz keineswegs gefährdet.

Ganz im Gegenteil: Infolge der Umvolkungs- und Islamisierungspolitik ist vom bereits heute schon absehbaren Aufstieg einer islamischen Partei in Deutschland, deren politische Schnittstelle mit den Linksgrünen der gemeinsame Zivilisationshass bilden wird, eher ein weiterer Machtschub für radikale antibürgerliche Kräfte in Deutschland zu erwarten.

CDU wird Merkels Erbe niemals ernsthaft in Frage stellen

In einer Koalition mit der AfD würde die CDU daher diese auch langfristig anhaltende antizivilisatorische, antibürgerliche Kräfteverschiebung in Deutschland im Auge behalten. Man würde sich ein paar Lippenbekenntnisse in Richtung Rechtsstaatlichkeit, vielleicht auch Sicherheit und staatlicher Leistungsfähigkeit abringen, aber wie schon in der Merkel-Zeit diesen Worten keinerlei Taten folgen lassen.

Merkels Erbe – Umvolkung, Energiewende, Herrschaft des Unrechts – wird die CDU niemals ernsthaft in Frage stellen, weil ihre Funktionärsschicht sich das Wohlwollen der strukturellen linksgrünen Machtdominanz nicht verscherzen will: An diesem linksgrünen Wohlwollen hängt letztlich das eigene persönliche Wohlergehen der Funktionäre.

In einer Koalition mit der AfD wird die CDU deshalb nur auf die erstbeste Gelegenheit warten, der AfD ein Bein zu stellen, um dann so schnell wie möglich in einer neuerlichen Koalition mit SPD, Grünen, SED oder einer künftigen islamischen Partei zu ihrer gewohnten politischen Rolle der letzten 25 Jahre zurückzufinden: pseudobürgerliche Steigbügelhalter zu sein für Zivilisationszerstörer jeglicher Couleur.

PI-NEWS-Umfrage:

Sollten AfD und CDU eine Koalition eingehen? Ja, aber nur mit der AfD als Seniorpartner.

Ja, egal wer dabei Junior- oder Seniorpartner ist.

Nein, weder als Junior- noch als Seniorpartner.

Weiß nicht. View Results

