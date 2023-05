Der bayerische Minsterpräsident Markus Söder (CSU) hat den bayerischen AfD-Landesvorsitzenden Stephan Protschka wegen „Beleidigung, übler Nachrede und Verleumdung“ in seiner Aschermittwochsrede am 22. Februar in Osterhofen (Video hier) angezeigt.

Protschka kritisierte den CSU-Politiker per Pressemitteilung als „dünnhäutig“. „Söder ist wahrlich ein Meister im Austeilen, kann dabei jedoch nicht einstecken.“ Ein bayerischer Ministerpräsident müsse Spott ertragen können, insbesondere in einer Aschermittwochsrede. „Polemik ist dabei Programm, wie auch Söder selbst gerne unter Beweis stellt.“

Und weiter: „Die Dünnhäutigkeit des Ministerpräsidenten mag aber auch im Wunsch begründet liegen, einen unliebsamen politischen Konkurrenten loswerden zu wollen. Söder darf sich gewiss sein, dass wir auch in Zukunft ein Stachel in seinem Fleisch bleiben werden, auch wenn die bayerischen Staatsanwaltschaften dann Überstunden schieben müssen, um seine Befindlichkeitsanzeigen abzuarbeiten.“

In einem Youtube-Video (siehe oben) zeigt Protschka einen Brief der Staatsanwaltschaft: „Dieses Mal habe ich ihn angeblich beleidigt, weil ich angeblich ‚Södolf‘ gesagt habe. Ich weiß auch nicht warum, ich weiß auch nicht, mit was er das in Verbindung bringt. Keine Ahnung.“

Nach Rücksprache mit seinen Rechtsanwälten werde er auf das Schreiben der Staatsanwaltschaft nicht antworten. Sollte die Behörde den Fall weiter verfolgen, „dann ist das ganz klar politisch motiviert“, sagt der AfD-Landeschef in dem Video. Zugleich zeigt er sich überzeugt, dass seine Immunität als Bundestagsabgeordneter wegen einer politischen Rede nicht aufgehoben werden könne.

Zuvor hatte Söder bereits den österreichischen Präsidentschaftskandidaten Gerald Grosz angezeigt. Grosz hatte es ebenfalls gewagt, Söder beim politischen Aschermittwoch der AfD zu kritisieren.

