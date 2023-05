Von JONNY CHILL | Bud Light war in der USA eines der meistverkauften Biere. Die Konsumenten des Diätbiers waren vor allem die konservative Arbeiterklasse, wie auch die sogenannten Frat Boys, also die College-Party-Jugend.

Anheuser-Busch, der größte Bierbrauer der Welt, zielte seit Jahrzehnten mit seiner Bud Light-Werbung auf diese Bevölkerungsgruppen ab. Werbung mit attraktiven Frauen in Bikinis, College-Humor sowie patriotische Werbefilme mit den ikonischen Clydesdale-Pferden verankerten Bud Light tief in der amerikanischen Kultur.

Alissa Heinerscheid, die Marketingdirektorin von Bud Light, hat mit nur einer einzigen Werbekampagne den Ruf der Marke vollständig zerstört.

Fast alle großen Firmen haben sich bereits seit Jahren dem Druck der LGBT+-Gestapo gebeugt. Während des „Pride Month“, also dem Monat, in dem sich Homosexuelle selbst feiern, werden deren Produkte mit Regenbogenflaggen bedruckt. Wer nicht mitmacht, wird von LGBT+ und linken Aktivisten mit geschäftsschädigenden Schmierenkampagnen überzogen. Es ist für Firmen günstiger ein Regenbogenlabel zu drucken, anstatt sich mit linkem Meinungsterrorismus auseinandersetzen zu müssen. Auch Bud Light machte hier keine Ausnahme.

Die dadurch geschaffene Omnipräsenz der LGBT+-Symbolik vermittelt politisch ungebildeten Personen den Eindruck, dass dies nicht nur gesellschaftlich akzeptiert ist, sondern auch von jungen Menschen gewünscht wird. Diesem Irrtum erlag auch Alissa Heinerscheid.

Dylan Mulvaney ist ein 27-jähriger gescheiterter Schauspieler, der auf TikTok-Videos zu seiner Transsexualität veröffentlicht. Auf bizarre Weise kleidet er sich dabei im Stil von Audrey Hepburn und behauptet, jetzt als Mädchen seine Pubertät zu erleben, nachdem er seine Transsexualität entdeckt hat. Auf TikTok wird man umso erfolgreicher, je absurder das eigene Auftreten ist. Mulvaney wurde daher mit seiner Freakshow äußerst bekannt und hat über fünf Millionen Abonnenten weltweit.

Marketingvizedirektorin Heinerscheid interpretierte dies falsch und sah die Überrepräsentation von LGBT+-Menschen in TV und Medien als allgemeine gesellschaftliche Stimmung an. Sie ließ Bud Light-Dosen mit dem Abbild von Mulvaney in einem Kleid bedrucken. Bilder und Videos mit dem Transsexuellen, der von Bud Light-Dosen umgeben in der Badewanne liegt, wurden auf dem offiziellen Twitter-Account des Diätbieres veröffentlicht.

Zusätzlich gab Alissa Heinerscheid ein Interview vor einer Regenbogenflagge, in dem sie erklärte, dass die bisherige Zielgruppenwerbung des Bieres veraltet sei und man mit der neuen inklusiven Werbung die jungen, modernen Trinker ansprechen wolle. Beides kam bei den Bud Light-Konsumenten alles andere als gut an.

Bud Light war das Bier der konservativen Arbeiterklasse. Auch wenn diese mit knirschenden Zähnen einen Regenbogen auf dem Lieblingsbier noch ertragen konnten, ging Werbung mit einem Transsexuellen und ein Interview, in dem man zu einer obsoleten Gesellschaftsschicht erklärt wurde, endgültig zu weit.

Ein Proteststurm gegen Heinerscheid und Bud Light brach los, wie die Werbeindustrie ihn noch nicht gesehen hatte. Es wurden Videos veröffentlicht, in denen Amerikaner Bud Light in den Ausguss gossen, es mit Dampfwalzen überfuhren und mit Schnellfeuergewehren beschossen. Konservative Bürgerjournalisten und Sänger riefen zum Boykott auf und eine Vielzahl von Memes, die sich über das „Transenbier“ lustig machten, überschwemmten das Netz.

Anheuser-Busch reagierte nicht auf den Protest und linke Mainstream-Medien interpretierten den Boykott als transenfeindlich. Wirtschaftsnachrichten rieten jedoch zum Halten der AB-Aktie, da solche Boykotte normalerweise nur kurzfristige Auswirkungen auf die Wirtschaft hätten.

Das verstimmte die amerikanischen Arbeiter umso mehr. Sie forderten die Entlassung von Heinerscheid und eine offizielle Entschuldigung durch Anheuser-Busch. Der Boykott nahm Fahrt auf und es häuften sich Erfolgsmeldungen von Bars, in denen niemand mehr das „Transenbier“ trank, und Regalen voller Bud Light, das trotz Rabatten keiner kaufen wollte.

Heinerscheid löschte alle ihre Social-Media-Accounts und tauchte ab. Zwei Wochen später veröffentlichte Anheuser-Busch eine „Antwort an Amerika“, die jedoch alles andere als eine Entschuldigung darstellte. Wie erwartet, fachte dies den Zorn weiter an und die Boykottaufrufe mehrten sich.

Eine Woche später wurde ein Werbevideo zur Schadensbegrenzung veröffentlicht. Ein Clydesdale-Pferd trabte darin an konservativen Symbolen vorbei und eine tiefe Stimme sprach von amerikanischen Werten. Dieser Werbespot rief noch mehr Empörung und noch mehr Spott hervor, da er implizierte, dass Bud Light-Konsumenten mit billiger Propaganda leicht zu beeinflussen seien.

Mittlerweile wurde Alissa Heinerscheid still und heimlich beurlaubt und Todd Allen, der Marketingdirektor von Anheuser-Busch Global, übernahm ihren Posten.

Das neue Werbevideo auf dem YouTube-Kanal von Bud Light sollte wieder beide der ursprünglichen Zielgruppen ansprechen. Es zeigt junge, feiernde Menschen auf einem Country-Konzert, die fröhlich Bud Light trinken. Das Video, das von fünf Millionen Menschen gesehen wurde, erhielt 200 Upvotes und 12.700 Downvotes. Daraufhin löschte Anheuser-Busch den gesamten YouTube-Kanal von Bud Light.

Die Aktie von Anheuser-Busch hat mehrere Prozent verloren, was einem Verlust der Marktkapitalisierung von Milliarden von Dollar entspricht. Bereits in der ersten Woche des Boykotts erlebte das Budweiser Bier einen Umsatzrückgang von 17 Prozent. Biere wie Miller Lite und Coors Light haben Bud Light als Marktführer abgelöst.

Die jahrzehntealte Traditionsmarke Bud Light wurde unwiderruflich verbrannt, weil eine Marketingdirektorin die von linken Medien veröffentlichte für die öffentliche Meinung hielt.

Die gesellschaftlichen Folgen dieses erfolgreichen Boykotts sind noch nicht abzusehen. Einerseits war er ein deutliches Signal an die Werbeindustrie, dass die Konsumenten nicht mit LGBT Themen belästigt werden wollen. Andererseits war er ein großer Sieg für die amerikanischen Konservativen und hat gezeigt, dass man sehr wirkungsvoll mit dem Geldbeutel abstimmen kann.

