Die NRW-Landesgruppe der AfD-Bundestagsfraktion lud am Freitag zu einer öffentlichen Fraktionsveranstaltung nach Siegen ein. Über 100 Bürger folgten dieser Einladung via Internet, dem örtlichen Wochenblatt und einer Postwurfsendung in die repräsentative Siegerlandhalle – ohne jegliche Störungen linksgrün verwirrter Personen. Die gute Konjunktur für die Alternative für Deutschland und ihre Themen war auch auf dieser Fraktionsveranstaltung deutlich wahrnehmbar.

Den Informationsteil des Abends bestritten der Vorsitzende der NRW-Landesgruppe, Roger Beckamp, und der Bundestagsabgeordnete Eugen Schmidt sowie der Landtagsabgeordnete Carlo Clemens. Sie berichteten ausführlich aus Bundestag und Landtag und nahmen dabei die brennenden Themen unserer Zeit ins Visier – Mietenwahnsinn, Heizungstragödie und den NordStream-Anschlag.

„Über 100 interessierte Bürger füllten die Halle in einer Kreisstadt wie Siegen, was die Bedeutung unserer politischen Arbeit unterstreicht“, gab sich Beckamp im Anschluss an die Veranstaltung hochzufrieden.

Beckamp weiter: „Nach den Vorträgen entfaltete sich eine lebendige Diskussion. Es ist unübersehbar, dass das Interesse an unserer Partei im Zuge der katastrophalen Politik der regierenden Koalition rasant wächst. Immer mehr Menschen positionieren sich mutig gegen diesen Kurs. Wir sind stolz darauf, die einzige Partei zu sein, die sich konsequent für die Interessen der deutschen Bevölkerung einsetzt. Unsere Fraktionen in Bundestag und Landtagen arbeiten hart und zielgerichtet. Und das Beste kommt noch: Wir freuen uns darauf, in Zukunft überall in NRW nach ähnlichem Muster solche Informationsveranstaltungen der AfD-Bundestagsfraktion zu organisieren.“

