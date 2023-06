Auf einem Auto, welches einer Demonstration voranfährt, steht eine Frau und schaut sich in alle Richtungen um. Sie scheint die Menge der Demonstranten zu genießen, wirft Kusshände in die Mitlaufenden wie auf einem Prunkwagen im Karneval.

Nicht wenige Kommentare unter dem Twitter-Beitrag des ZDF fragen sich, ob so eine trauernde Mutter aussieht, die vor einem Tag ihren Sohn verloren hat. Er war bei einer Polizeikontrolle erschossen worden, als er sich entschloss, diese zu beenden und einfach weiterzufahren.

Unmittelbar darauf bat die Mutter auf Twitter nett lächelnd, die Zuschauer mögen doch bitte eine „Revolte“ für ihren erschossenen Sohn veranstalten, Protestzug und Revolte. Das taten die „Demonstranten“ gerne, schon bevor sie von der Mutter gebeten worden waren. Schulen, Kindergärten, Privatautos wurden angezündet aus Rache für den erschossenen Nordafrikaner.

Das ZDF sieht in dieser Gewalt eine „Gegengewalt“, so die Ankündigung vor der gestrigen Sendung des Heute-Journals, also als eine quasi naturgesetzmäßige Folge auf den Schuss des Polizisten, so wie eine mathematische Gleichung. Entsprechend übernimmt die Anmoderation der Marietta Slomka die Sichtweise der „Demonstranten“.

Einen Krankenpfleger lässt sie zu Wort kommen, einen Beruf, der heilt, als Gegensatz zum Polizisten, der Leben nimmt, so ihre unterschwellige Empörungs-Botschaft (Min. 13:02):

Ein Sanitäter in Nanterre schrie es voller Wut und Entsetzen heraus: ‚Der Junge war erst 17 und ihr habt ihn wegen eines Verkehrsdelikts erschossen.‘ Es war vorgestern, unmittelbar nach den Geschehnissen, aber der Sanitäter prophezeite den umstehenden Polizisten auch schon, was folgen würde: Aufstände in der Banlieue. Es brennt in Frankreichs Vorstädten […].

Unerwähnt und unerörtert bleibt, welche Delikte der kontrollierte Nordafrikaner früher begangen haben soll, er war offensichtlich polizeibekannt. Keine Erwähnung, ob er mit seinen 17 Jahren schon Auto fahren durfte (im Prinzip auch in Frankreich möglich) und ob eine gefährliche Verfolgungs- oder Fluchtfahrt zu befürchten stand. All das wird nicht erörtert.

Kein Wort dazu, dass bei vielen Polizeikontrollen mit Waffe im Anschlag kontrolliert wird, nicht nur in Frankreich, um eben auf unerwartete Reaktionen des Fahrers notfalls mit einem Schuss reagieren zu können.

Stattdessen scheinen sich nicht wenige in der nun gegebenen Möglichkeit zu sonnen, ihrer Empörung Ausdruck geben zu können, bei guter Bezahlung aus erzwungenen Beiträgen. Ganz besonders deutsche, staatliche Nachrichtensendungen.

