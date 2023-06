Von MEINRAD MÜLLER | In den Hochburgen des deutschen Automobilbaus, wo auch Porsche und Mercedes hergestellt werden, steht die Wirtschaft auf dem Fundament einer erstklassigen Bildung. Ohne Bildung gibt es keine funktionierende Wirtschaft, betonte der Bildungspolitiker Dr. Götz Frömming, AfD, in seiner Rede am Freitag vor 400 Zuhörern in Friedrichshafen (Baden-Württemberg). Er kritisierte scharf die Missstände im Bildungsbereich, die im „Ländle“ inzwischen herrschen.

Frömming brachte seine Besorgnis über den Niedergang des Bildungssystems in Baden-Württemberg zum Ausdruck, einem Land, in dem er vor 20 Jahren selbst als Lehrer tätig war. Während der CDU-Regierung stand das Bildungssystem in Baden-Württemberg noch auf einem hervorragenden Niveau. Doch nach dem Regierungswechsel zu den Grünen erlitt das Land einen dramatischen Abstieg in Bildungsvergleichen und -rankings. Frömming machte deutlich, dass diese Entwicklung mit der linken Politik der Grünen zusammenhängt und dringend korrigiert werden muss.

Lehrerberuf lebensgefährlich

Der Lehrerberuf wird zunehmend zu einer lebensgefährlichen Aufgabe, und Frömming zögerte nicht, diese besorgniserregende Situation anzusprechen: „Wir müssen die Autorität und Sicherheit unserer Lehrer gewährleisten. Lehrer zu sein ist inzwischen zu einem lebensgefährlichen Beruf geworden. Lehrkräfte sind verbalen Attacken, Mobbing und sogar körperlichen Angriffen ausgesetzt. Es gab bereits Fälle von Morden an Lehrern, sowohl in Deutschland als auch in Frankreich. So etwas darf einfach nicht sein. Früher gab es solche Vorfälle nicht, und wir wollen sie auch nicht an unseren Schulen sehen. Lehrer sollten keine Angst um ihr Leben haben müssen.“

Frömming verdeutlichte weiterhin, welch essenzielle Rolle Bildung für die Wirtschaft spielt: „Was passiert mit unserer Wirtschaft, wenn wir keine gute Bildung mehr haben? Bildung bildet die Grundlage für hochqualifizierte Fachkräfte! Ohne Menschen, die lesen, schreiben und rechnen können, kann unsere Wirtschaft nicht funktionieren. Die Länder, in denen die Lesefähigkeiten abnehmen, sind genau jene Länder, die ihre Grenzen über die letzten Jahre hinweg ohne Verstand geöffnet haben. Sie haben jeden hereingelassen, der hereinkommen wollte, und das hat sich natürlich auf den Bildungsstand ausgewirkt!“

Meinrad Müller (69), Unternehmer im Ruhestand, kommentiert mit einem zwinkernden Auge Themen der Innen-, Wirtschafts- und Außenpolitik für diverse Blogs in Deutschland. Der gebürtige Bayer ist seit 2020 Spindoktor für den parlamentarischen Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion, Dr. Götz Frömming. Seine humorvollen und satirischen Taschenbücher sind auf Amazon zu finden. Müllers bisherige Beiträge auf PI-NEWS gibt es hier.

Like