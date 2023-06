Zum ersten Mal in der Geschichte könnte die AfD heute in einem Großgebiet die 50-Prozent-Marke knacken – dann würde Robert Sesselmann in Sonneberg der erste Landrat der Blauen in Deutschland werden. Verfolgen Sie die Auszählung und die Wahlparty der AfD im Livestream. Vor Ort in Thüringen sind Paul Klemm und Team. Im Studio: Dr. Stephanie Elsässer und Jürgen Elsässer. Update 18:30 Uhr: Nach 54 von 69 Stimmbezirken führt der AfD-Kandidat Robert Sesselmann mit 55,5 Prozent vor dem CDU-Kandidaten Jürgen Köpper (44,5 Prozent).



