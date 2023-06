George Orwell schrieb in seinem dystopischen Zukunftsroman „1984“: „Wer die Vergangenheit beherrscht, beherrscht die Zukunft. Wer die Gegenwart beherrscht, beherrscht die Vergangenheit.“ Nach diesem Motiv handeln die Eliten auch heute noch, besonders in Bezug auf Deutschland.

Warum werden bestimmte historische Forschungen mit Tabus belegt? Warum wird die Geschichte an entscheidenden Punkten verfälscht – und das schon bei Ereignissen, die vor mehreren tausend Jahren stattgefunden haben? In der Juli-Ausgabe von COMPACT mit dem Titelthema „Verbotene Geschichte – Vom Alten Ägypten bis zum Dritten Reich“ wird ein weiter historischer Bogen gespannt, der aber in jedem Punkt zurückführt zur Umerziehung der Deutschen.

Vor allem die Entwicklung von Hochkulturen wie im Alten Ägypten oder auch im sagenumwobenen Inselreich Atlantis und allgemein die Entstehung und Ausbreitung des europäischen Menschentyps weit über die Grenzen unseres heutigen Kontinents hinaus sind mit Tabus behaftet und werden aus ideologischen Motiven umgelogen, sodass Verwirrung entsteht und ein vollkommen falsches Bild gezeichnet wird. Kern der Manipulation: Der nordische Mensch soll keinen Anteil an den Hochzivilisationen der Vorantike gehabt haben. Alles soll das Werk von Südländern, Orientalen, Afrikanern gewesen sein – rein zufällig genau die Völkerschaften, mit denen wir aktuell geflutet werden. Die neue COMPACT-Ausgabe weist jedoch nach, dass das mit den unverfälschten Quellenaussagen von Pharao Ramses oder auch der griechischen Klassik nichts zu tun hat. Demnach waren es nämlich Nordmänner, Vorläufer der Gernanen und Wikinger, die sowohl die orientalischen Reiche beeinflusst wie auch Atlantis gegründet haben.

Ebenso sehr, wie uns Deutschen beziehungsweise unseren Ahnen das Verdienst an frühzeitlichen Leistungen aberkannt wird, werden uns die Verbrechen der jüngeren Vergangenheit als Alleinschuldigen aufgebürdet. Unsere Geschichte schnurrt zusammen auf die berüchtigten zwölf Jahre… Auch hier leistet die aktuelle COMPACT-Ausgabe wichtige Aufklärungsarbeit: Im Artikel „Wer finanzierte Hitler?“ wird anhand von Dokumenten nachgewiesen, dass die Wall Street den Nazis mit zig Millionen unter die Arme griff, um Hitler an die Macht zu bringen. Völlig unbekannt auch die schockierende Tatsache, wie weit die US-Pläne im Frühjahr 1945 vorangeschritten waren, „Ludwigshafen statt Hiroshima“ – so der Titel des Artikels – mit einer Atombombe zu vernichten und auch Chemiewaffen gegen Deutschland einzusetzen. Dabei kalkulierten die Amerikaner mit 5,6 Millionen Toten!

Dies sind nur einige Themen aus dem Bereich „Verbotene Geschichte“, die die Juli-Ausgabe von COMPACT behandelt. Das diesmal besonders umfangreiche Titelthema (24 Seiten!) ist ein wahres Kompendium an historischen Richtigstellungen, die allesamt mit nachprüfbaren Quellen und Fakten belegt sind.

Nur hält man genau diese Fakten vor uns Deutschen verborgen, weil sie neuralgische Punkte betreffen und bestimmte Vorgänge und Epochen in einem ganz anderen Licht erscheinen lassen. Das will man partout verhindern, um uns im Schuldkult zu halten.

