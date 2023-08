Von WOLFGANG HÜBNER | Wer hat eigentlich hierzulande gewusst, wie sehr Frankreichs Kernkraftwerke von den reichen Uranvorkommen in der bettelarmen westafrikanischen Republik Niger abhängig sind? Und dass tausende französische und deutsche Soldaten dort stationiert sind? Und zu welchem Zweck? Das verbreitete Unwissen über all das und noch viel mehr hat einen Grund: Der moderne Neokolonialismus weiß sein schmutziges, aber äußerst gewinnbringendes Treiben gut hinter angeblicher Entwicklungshilfe und wohlfeile Phrasen über Demokratie und Menschenrechte zu verbergen.

Doch nun hat der Militärputsch in Niger den dichten Schleier über dieses Treiben jäh zerstört. Das hässliche Antlitz der Ausbeutung von wichtigen Rohstoffen durch westliche Staaten wie Frankreich wird erkennbar. Jetzt wird offen mit Gewalt gedroht, um den Verlust eines weiteren westafrikanischen Staates aus der französischen Einflusszone zu verhindern. Und wie fast immer bei solchen Entwicklungen sind die USA mit von der Partie.

Denn die neuen Machthaber in Niger haben nicht nur den sofortigen Stopp der Ausfuhren von Uran und Gold aus dem Land verfügt, sondern lassen es auch zu, dass auf den Straßen der Hauptstadt Niamey russische Fahnen geschwenkt werden. Im benachbarten Staat Mali ist das bekanntlich schon länger der Fall, die Anwesenheit der gefürchteten „Wagner“-Truppe inklusive. Soweit wollen es der Westen und einige andere afrikanische Regierungen mit Westbindung unter keinen Umständen kommen lassen. Deshalb wird nun eine militärische Intervention vorbereitet für den Fall, dass der bisherige Präsident nicht wieder in sein Amt eingesetzt wird.

Wenn US-Außenminister Blinken darauf hinweist, dass dieser Präsident „demokratisch gewählt“ worden sei, ist das nicht falsch, aber an Verlogenheit nicht zu überbieten. Denn es waren die USA, die 2014 erfolgreich alles dafür taten und finanzierten, den demokratisch gewählten Präsidenten der Ukraine mittels eines gewaltsamen Umsturzes zu verjagen und damit die Saat für den jetzigen Krieg zu legen. Offensichtlich ist man in Paris und Washington bereit, für westliche Interessen erneut Ströme von Blut fließen zu lassen.

Denn selbst wenn es gelingen sollte, den Militärputsch relativ schnell militärisch niederzuschlagen, wird in Niger keine Ruhe mehr einkehren. Viele Menschen in dem 26-Millionen-Land wollen größeren Anteil an dem Rohstoffreichtum von Niger, dessen Bevölkerung als die Jüngste der Welt gilt. Unter diesen jungen Menschen gibt es genug, die nicht mehr damit zufrieden sind, dass eine kleine Oberschicht sich von der französischen Atomindustrie korrumpieren lässt, derweil die meisten Bewohner in Armut leben und auf westliche Almosen angewiesen sind.

Deutschland hat zwar keine Uraninteressen in Niger zu verteidigen, doch hat sich die „feministische“ Außenpolitik wie in Mali von Paris dazu verleiten lassen, die Bundeswehr für die neokoloniale Politik unseres Nachbarn einzusetzen. Wenn es nicht gelingt, die neue Regierung in Niamey zu vertreiben, wird auch dieser Einsatz zum Desaster werden. Und im anderen Fall, also dem Sturz der Militärmachthaber, werden die westlichen Kräfte in Niger künftig geschworene Feinde haben. Frankreich und die USA sind dabei, sich in Westafrika ihre spezielle Ukraine zu schaffen.

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Geopolitik, Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar.

