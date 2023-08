Eine Zeitlang versuchte die britische Regierung, in England ankommende Asylanten nach Ruanda zu verbringen, wo sie dann genauso vor Verfolgung sicher wären wie im ursprünglichen Zielland, Geld macht’s möglich.

Gerichte machten diesen Plänen einen Strich durch die Rechnung, es kam zu keiner Verbringung außerhalb des Landes in das afrikanische Land. Innerhalb des Landes kann man aber Asylanten bzw. denen, die das vorgeben zu sein, einen Platz zuweisen. Vielleicht kam deshalb jetzt die Insel Ascension ins Spiel, die zusammen mit der Insel St. Helena und der Inselgruppe Tristan da Cunha das Britische Überseegebiet St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha bildet. Napoleon war seinerzeit dorthin verbannt worden. Der FOCUS berichtet:

Hier wären die Flüchtenden also garantiert sicher vor Verfolgung, Folter und Fassbomben und auch das Klima wäre sicher ansprechend. Da es unter ihnen viele Ärzte gibt, könnten diese dann in einem größeren Krankenhaus arbeiten, welches die Ingenieure und Architekten unter den Flüchtlingen mit Hilfe des Mutterlandes schnell einrichten und betreiben könnten. Fachleute für Agrarwissenschaft und einfache Landwirte könnten weiteren vulkanischen Boden fruchtbar machen. Die Vielzahl der Herkunftsländer würde eine bunte Zusammensetzung der verschiedenen Ethnien garantieren und man könnte täglich das multikulturelle Zusammenleben aushandeln.

Sollte diese Gesellschaft, die ja regelmäßig vergisst, ihre Frauen bei der Flucht mitzunehmen, sollte diese Gemeinschaft also unter Männerüberschuss leiden, könnte sich ja bei Bedarf ein Teil von ihnen zu Frauen umdeklarieren. Die Bundesregierung würde der britischen sicher ihr Geschlechtswahlgesetz zur Verfügung stellen, das man den Flüchtlingen dann nur kurz erklären müsste. Sicher ließen sich unter den Flüchtigen auch ein paar Professoren für gendergerechte Sprache finden, sodass die frisch transierten Frauen keinerlei Benachteiligung fürchten müssten. Ein Paradies.

Das Beste kommt aber noch: Auf wundersame Weise lassen die Verfolgungsgründe in den Herkunftsländern schlagartig nach, wenn die Sicherheit ihrer Verfolgten auf weit entferntem Gebiet garantiert wird. In Australien, welches dieselbe Umgangsweise praktizierte, stellte sich dieser Effekt ein, nachdem trotz Warnung immer noch Flüchtlingsboote Richtung Australien starteten:

Wer trotzdem von der Marine aufgegriffen wurde, landete in abgelegenen Insel-Camps auf Nauru oder in Papua Neuguinea – aus den Augen aus dem Sinn, aber mit Erfolg. Seit fünf Jahren hat nicht ein einziger Bootsflüchtling Asyl in Australien erhalten und Premier Malcolm Turnbull verspricht, dass das auch so bleibt.