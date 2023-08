Von ALEX CRYSO | Die Liste der islamischen Autoraser ist lang – am Freitagabend gesellte sich eine 28-jährige Fachkraft aus Katar hinzu, die in Köln eine verheerende Massenkarambolage verursachte. Das Resultat: Zehn demolierte Autos und 14 verletzte Personen. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um die Folge eines illegalen Autorennens handelt.

Im Falle des Kölner Massencrashs wurden schon mal Autos übereinander gestapelt, während sich die ganze Opladener Straße in der Nähe der Lanxess-Arena in ein einziges Trümmerfeld verwandelt hatte. Der Unfall ereignete sich gegen 20:20 Uhr, als der irre Raser aus Katar in weit überhöhter Geschwindigkeit vom Deutzer Bahnhof in Richtung Justinianstraße unterwegs war.

Der Fahrer bretterte mit einem 400 PS starken, gemieteten Audi RS Q3 durch die Gegend, um dabei eine rote Ampel zu missachten und in eine auf Grün wartende Autoschlange zu rasen. Der Q3 hob ab und blieb auf dem Dach eines Twingos liegen. Zahlreiche weitere Autos wurden bei der Kollision ineinander geschoben und verkeilt. Zu Tode kam wie durch ein Wunder keiner der Beteiligten.

Der Unfallverursacher wurde umgehend festgenommen und schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Drei seiner Smartphones wurden zudem beschlagnahmt. Einen festen Wohnsitz in Deutschland hat er nicht. Ob er unter Drogen stand und wie es um seinen Geistes- und Gemütszustand bestellt ist, wurde bislang noch nicht bekannt gegeben.

Like