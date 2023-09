Von ALEX CRYSO | Im brandenburgischen Eberswalde ist ein 25 Jahre alter Pakistani aus Angst vor der Abschiebung aus dem fünften Stock gesprungen. Das bedeutet umgerechnet 15 Meter freier Fall bis zum Aufschlag auf dem harten Betonboden. Dennoch überlebte der Flüchtling den schlichtweg irrsinnigen Sprung aus dem Fenster und liegt nun schwer verletzt in der Berliner Charité. Nichtsdestotrotz kommt erneut die Frage auf, zu was unsere Goldstücke alles fähig sind, wenn der Tag mal schlecht ist, das deutsche Geld ausbleibt und es im Gebälk weiter nagt?

Der Vorfall ereignete sich bereits am Dienstagvormittag, als eine Gruppe Polizisten vor der Wohnungstür des Pakistani stand. Dabei waren die Beamten jedoch auf der Suche nach dem Mitbewohner des potentiellen Selbstmörders, was ihm so auch klar gemacht wurde. Es kam zur Diskussion zwischen den Beamten und dem Pakistani, woraufhin dieser drohte, aus dem Fenster zu springen. Sämtliche Versuche, eine mögliche Eskalation zu verhindern, scheiterten.

Die Asylberatung des Evangelischen Kirchenkreises von Barmin (in dem Landkreis nordöstlich von Berlin ereignete sich der Vorfall) kritisierte hingegen, dass die Polizei bei Abschiebungsfällen meist in den frühen Morgenstunden sowie ohne jegliche Psychologen und Dolmetscher vor der Tür stünde. Dabei gaben die Beamten an, Englisch mit dem Pakistani gesprochen zu haben.

Über die Gründe einer eventuellen Abschiebung, insofern es überhaupt eine gibt, ist bislang noch nichts bekannt. Viel eher reagierte der Asylant völlig durchgedreht und hysterisch, um im Affekt zur nächsten unfassbaren „Einzeltat“ fähig zu sein.

„Viele Geflüchtete kommen aus total traumatischen Situationen. Vielen droht Gefahr in ihrer Heimat. Auch wenn das von der Behörde nicht so empfunden wird“, verteidigte Philipp Grunwald von der Asylberatungsstelle. Eine eingehende psychologische Behandlung sollte jedoch bitte vor dem nächsten Einzelfall passieren – tickende Zeitbomben sollte kein unbescholtener Bürger aushalten müssen. Auch über sichere Grenzen und kontrollierte Zuwanderung darf einmal mehr ganz angestrengt nachgedacht werden.

