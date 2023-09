Von CONNY AXEL MEIER | Der Regierungsschutz aka Bundesamt für Verfassungsschutz hat in seinem Jahresbericht für 2022 die steile These aufgestellt, PI-NEWS wäre „gesichert rechtsextremistisch“. Das würde sich auch daraus ergeben, dass die PI-NEWS-Autoren allesamt Putin-Trolle wären. Das ist natürlich genauso grotesk wie die Behauptung, der Bundeskanzler wäre nicht vergesslich oder Karl Lauterbach vertrauenswürdig.

Deshalb wird im vorliegenden Artikel auch nicht über Russland und Putin berichtet, sondern allenfalls über russische Touristen, die Neuschwanstein oder das Oktoberfest besuchen wollen. Falls sie ein Schengen-Visum ergattern können, müssen russische Staatsbürger, die mit russischem Kfz-Kennzeichen einreisen, damit rechnen, dass ihnen ihr Fahrzeug unter dem Allerwertesten weggenommen und beschlagnahmt wird. Die „Einfuhr“ von privat genutzten PKW sei ein Verstoß gegen die EU-Sanktionen. Nicht nur, dass Geld und Vermögenswerte von Privatleuten eingefroren und beschlagnahmt werden, so geht es jetzt bis unter die Haut.

Wer zum Beispiel mit der Fähre aus Lettland in Travemünde anlandet, den enteignet der Zoll, sobald die Fähre anlegt. Warum Lettland das nicht macht, obwohl Lettland als EU-Mitglied die selben EU-Verordnungen einhalten müsste, ist nicht bekannt.

Nun hat am 8. September 2023 die EU-Kommission zur Sanktionsanwendung unmissverständlich klargestellt, dass die Einfuhr von Fahrzeugen, Mobilfunkgeräten, Laptops und anderen Datenträgern, verboten sind und gegen die Sanktionen verstoßen würden. Zudem ist die „Einfuhr“ strafbar und bußgeldbewehrt. Damit nicht genug.

Wie RT DE berichtet, fällt nahezu das gesamte Reisegepäck unter die Sanktionen und wird beschlagnahmt.

„Laut der Klarstellung der EU-Kommission ist neben Autos auch eine breite Palette anderer persönlicher Güter von den Sanktionen betroffen, wenn sie aus Russland mitgebracht werden. Auf die Frage, ob russische Staatsangehörige vorübergehend persönliche Güter und Fahrzeuge in die EU einführen dürfen, auch wenn sie als Touristen reisen, antwortete Brüssel mit „Nein“ und fügte hinzu, dass alles, was in Anhang XXI der EU-Verordnung über die Sanktionen gegen Russland aufgeführt ist, verboten sei.

In diesem Anhang sind mehr als 180 Warenkategorien aufgeführt, zu denen neben Privatfahrzeugen auch Smartphones und andere Telefone (CN Code 8517), Damenkleidung (6204), verschiedene Arten von Koffern und Taschen (4202), Schuhe (6403), Seife, Deos und sonstige Hygieneartikel (3307, 3401), Zahnpasta (3306) und sogar Toilettenpapier (4818) gehören.“

Ob die Damenkleidung, die Frau am Körper trägt oder die Schuhe, die bei der Einreise getragen werden, auch unter die Sanktionen fallen, ist noch nicht ersichtlich, dürfte aber möglich sein. Bei der von Mauermördern durchseuchten, deutschen Bundespolizei und den übereifrigen Zollbeamten, dürfte damit zu rechnen sein, dass dem zu 110 Prozent Folge geleistet wird. Der Plan wird übererfüllt, wie schon früher in anderen Zusammenhängen: „Wir haben nur die Befehle ausgeführt!“

Nun dürfte sich die Anzahl der Deutschland-Touristen in engen Grenzen halten. Meist dürfte es sich um Verwandtenbesuche handeln, die so praktisch verunmöglicht werden. Im besten Deutschland aller Zeiten, dürfen die in Russland verbliebenen Verwandten praktisch nur nackt und ohne Fahrzeug und Reisegepäck einreisen. Nicht mal Medikamente oder Brillen sind erlaubt.

Fassen wir also zusammen: Während russischen Verwandten die Einreise ins Land de facto verwehrt wird, dürfen weiterhin Afrikaner, Araber und andere Asiaten in unbegrenzter Anzahl ohne Papiere in die Bundesrepublik nach Belieben einreisen und mit staatlicher Rundumversorgung rechnen, Ukrainer dürfen das auch, allerdings müssen diese damit rechnen, dass sie als Kriegsdienstverweigerer an Selenskij ausgeliefert werden, um dort verheizt zu werden, so wie Polen das bereits macht.

Es ist noch nicht absehbar, ob und wie seitens der sanktionierten Betroffenen damit umgegangen wird. Eines ist aber sicher: Der deutschen Bundesregierung mit ihrer Kriegslüsternheit und ihrer Vasallentreue wird bald ihre Grenze aufgezeigt bekommen. Es wird weh tun!

