Von WOLFGANG HÜBNER | Offenbar hat sich in Berlin eine vorerst noch informelle „Große Koalition“ von SPD und CDU/CSU gebildet. Außen vor sind dabei Grüne und FDP. Offiziell geht es dabei um Maßnahmen zur Begrenzung der Migration.

Tatsächlich geht es aber darum, die AfD vor den nächstjährigen Europawahlen und den Wahlen in drei mitteldeutschen Bundesländern einzudämmen. Das ist kein gutes Motiv für die Lösung eines Problems, das die herrschende Politik geschaffen hat, jedoch schon deshalb nicht im Griff hat, weil sie wirklich durchgreifende Maßnahmen dazu scheut.

Wer ein Problem nur deshalb angeht, weil dessen Folgen eigene politische Marktanteile gefährdet, kann nichts wirklich verändern. Und wenn der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz Kanzler Olaf Scholz eine jährliche Höchstgrenze von 200.000 Flüchtlingen vorschlägt, dann sind das nicht nur jährlich zwei neue Großstädte in Deutschland, sondern eine schon längst nicht mehr tragbare Belastung der Städte und Gemeinden.

Das findet auch der unter schwerem AfD-Druck stehende sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer: Er verlangt eine Regelung, die es maximal erlaube, jährlich nur 20.000 oder 50.000 Flüchtlinge in Deutschland aufzunehmen.

Doch auch Kretschmer traut sich nicht an den Asylparagraphen im Grundgesetz heran. Ohne dessen Streichung oder radikale Umformulierung ist jeder Versuch zur Migrationsbegrenzung letztlich zum Scheitern verurteilt. Das wissen die Grünen nur zu gut und halten still, so lange der Artikel 16a (1) nicht zur Disposition steht.

Seine Einschränkungen von 1993 haben die heutige Situation nicht verhindert und werden das auch künftig nicht tun. Deshalb ist die informelle Koalition von SPD und CDU/CSU in der Migrationsfrage politischer Not, aber nicht politischer Überzeugung geschuldet. So wird das nichts!

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Geopolitik, Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar.

