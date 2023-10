Mit einer kämpferischen Rede ihrer Bundesvorsitzenden Alice Weidel hat die AfD ihren hessischen Wahlkampf beendet. Parteichefin Alice Weidel rief am Samstagabend in der Landeshauptstadt Wiesbaden vor laut Polizei mehreren hundert Zuhörern: Wählt morgen den Wechsel! Die AfD wolle Deutschland in seiner Migrationskrise, Energiekrise und Krise der inneren und äußeren Sicherheit wieder vom Kopf auf die Füße stellen.

Bundes- und Landesregierung in Hessen regieren laut Weidel gegen die eigene Bevölkerung, weil eine deutliche Mehrheit etwa gegen Heizungsgesetz, Autoverbrenner-Verbote, Abschaltung von Kernkraftwerken und das Gendern sei. Die AfD setze sich für die Möglichkeit direkter Abstimmungen der Bürger über solche Streitfragen ein. Der Politik der offenen Grenzen für Flüchtlinge würde die Partei einen Riegel vorschieben.

Weiter sagte Weidel, in einem AfD-regierten Deutschland würde sich ihre Partei als ehrlicher Makler für den Frieden einsetzen. Die Waffenlieferungen an die Ukraine stellte Weidel infrage: Was ist damit gewonnen? Nach dem Singen der deutschen Nationalhymne riefen die Zuhörer begeistert „Alice, Alice!“.

Hier das Video der gesamten Veranstaltung mit Reden unter anderem von Gottfried Curio, Andreas Lichert und Robert Lambrou:

