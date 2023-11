Außer einem unaussprechlichen Namen und einem PoC-Gesicht hat Reem Alabali-Radovan (SPD) nicht viel zu bieten. 1996 kam sie als junges Mädchen mit ihren Eltern aus dem Irak, machte in Deutschland Abitur und studierte Politikwissenschaft an der FU Berlin. Zehn Semester kreißte sie dort und gebar einen Bachelor.

Diese Spezifika reichen in Deutschland zu einem Listenplatz für ein SPD-Bundestagsmandat. Und von der Abgeordneten stieg sie dann auf zur „Integrationsbeauftragten der Bundesregierung“. Singen kann sie übrigens auch, denn sie beschäftigt sich mit „Tonlagen“.

Hier ihre Message an das deutsche Volk, mit der sie die Einstimmigkeit wieder herstellen will (dass Demokratie essentiell gerade aus verschiedenen, miteinander ringenden Interessen und Meinungen lebt, hat sie in den fünf Jahren Politikwissenschaft wohl noch nicht registriert). MSN.com schreibt:

Die Integrationsbeauftrage der Bundesregierung, Reem Alabali-Radovan (SPD), hat den Tonfall in der Asyldebatte beklagt. „Eine Tonlage, die immer schärfer und populistischer wird, sowie täglich neue Scheinlösungen präsentiert, spaltet unsere Gesellschaft in ‚Die anderen‘ und ‚Wir‘“, sagte sie dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. „Es ist falsch, die Migrationsfrage als Ursache für sämtliche Probleme in unserem Land heranzuziehen.“

Für sämtliche Probleme nicht. Wenn jemand schlecht kochen würde, wären daran nicht die Migranten schuld und auch das Klima beeinflussen sie nicht mehr als andere. Probleme wie Wohnungsnot, Bildungsmisere, Überlastung von Ärzten und eine Staatsverschuldung, die ihre Alimentierung bezahlt, dagegen schon, um nur einige Beispiele zu nennen. Das hat Reem Alabali-Radovan in ihrem fünfjährigen Politik-Studium an der FU offensichtlich nicht reflektiert. Vermutlich, weil das dort niemand tut.

Und so sondert sie Sprechblasen ab und penetriert das (zwangs)zahlende Publikum mit Allgemeinplätzen. Schade, dass sich so jemand niemals einer Diskussion stellt. Die bieten wir hier allen unseren politischen Gegnern an, immer mit der Zusicherung, ungekürzt und unverändert bei üblicher Artikellänge ihren Beitrag abzudrucken. Aber mit sachlicher Auseinandersetzung haben sie es eher nicht. Nur mit Tonfall und Tonlagen.

