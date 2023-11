Von JONNY CHILL | Von Sonntag auf Montag waren in Europa Nordlichter zu sehen. In Polen und Deutschland war der Himmel strahlend rot, und sogar in der Schweiz konnte man die Polarlichter deutlich erkennbar.

Polarlichter sind bereits in Deutschland sehr selten und in der Schweiz extrem selten. Voraussetzung für so weit südlich sichtbare Polarlichter ist ein ungewöhnlich starker Sonnensturm, der energiereiche Teilchen gegen die Magnetosphäre unseres Planeten schleudert.

Eine weitere Möglichkeit sind vom Menschen gemachte Polarlichter. Dies war jedoch bislang nur eine Verschwörungstheorie.

Seit Bestehen des HAARP-Projekts (High Frequency Active Auroral Research Program) ranken sich viele Geheimnisse um den tatsächlichen Zweck der 180 Antennen mit einer Maximalleistung von 3,6 Megawatt. Offiziell dient das HAARP-Projekt zur Erforschung der Ionosphäre der Erde. Doch es wurde schon immer vermutet, dass man mit 3,6 Megawatt starken Radiowellen die Ionosphäre buchstäblich zum Glühen bringen und den Funkverkehr stören könne.

Vom 4. bis 7. November wurde auf der Webseite der Universität Alaska Fairbanks jedoch veröffentlicht, dass die HAARP-Antennen genau für diesen Zweck im Rahmen einer Studie eingesetzt werden sollen. Es soll durch eine hohe Leistungsabgabe der Antennen ein künstliches Atmosphärenleuchten erzeugt werden, das in einem Umkreis von 300 Kilometern zu sehen sein soll.

Was hat also halb Europa bis in die Schweiz von Sonntag auf Montag am Himmel gesehen? Extrem seltene Polarlichter, die durch einen unglaublichen Zufall genau dann stattfanden, als die HAARP-Antennen ein Polarlichtexperiment durchführten, oder das Experiment selbst?

(Spürnase: Marta G. / Polen)

Like