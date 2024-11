Von MEINRAD MÜLLER | Horrormeldung: Der Merkur berichtet, dass die Rente bald nicht mehr gezahlt werden könnte. Der Regierung geht schlicht das Geld aus. Das ist unvorstellbar und wäre eine Katastrophe für Millionen von Rentnern, die Monat für Monat auf dieses Geld angewiesen sind. Schon jetzt reicht die Grundsicherung oft nur knapp zum Überleben. Was passiert, wenn plötzlich kein Geld mehr auf dem Konto ist? Das Geld wird offenbar dringender für „Gäste“ aus Übersee gebraucht.

Ohne die Grundsicherung könnten viele Rentner ihre alltäglichen Ausgaben nicht mehr decken. Kein Geld bedeutet: keine Lebensmittel, kein Licht, keine Heizung und auch kein Geld für die Fahrkarte im Nahverkehr. Für viele, die auf das ÖPNV-Monatsticket angewiesen sind, um zum Arzt, zur Apotheke oder zum Einkauf zu kommen, wäre das eine schreckliche Einschränkung. Auch das Telefon und Handy – oft die einzige Verbindung zur Außenwelt und Familie – könnten abgeschaltet werden, wenn die Rechnungen nicht mehr bezahlt werden können.

Arme Leute sterben früher

Und was passiert in der Apotheke? Viele Rentner könnten sich die Zuzahlungen für wichtige Medikamente nicht mehr leisten. Gesundheit wird zum unbezahlbaren Luxus, wenn die Grundsicherung ausbleibt. Für Menschen, die ohnehin schon am Limit leben, bedeutet das Dunkelheit, Isolation und Hunger – mitten in Deutschland, einem der reichsten Länder der Welt.

Die Bundesregierung und die Ampel-Koalition stehen unter Druck. Doch wie lange wird das Geld wirklich reichen? Muss es so weit kommen, dass alte Menschen in Deutschland frieren, hungern und vereinsamen?

Meinrad Müller (70), Unternehmer im Ruhestand, kommentiert mit einem zwinkernden Auge Themen der Innen-, Wirtschafts- und Außenpolitik für diverse Blogs in Deutschland. Der gebürtige Bayer greift vor allem Themen auf, die in der Mainstreampresse nicht erwähnt werden. Seine humorvollen und satirischen Taschenbücher sind auf Amazon zu finden. Müllers bisherige Beiträge auf PI-NEWS gibt es hier, seinen Ratgeber für Hobbyautoren hier.

Like