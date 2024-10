In Folge 42 der Sendereihe „Am Rande der Gesellschaft“ vom Youtube-Kanal Schnellroda sprechen Ellen Kositza, Götz Kubitschek und Erik Lehnert mit dem Fraktionsvorsitzenden der AfD in Brandenburg und „Politiker aus dem Volk“ Dr. Christoph Berndt über die Landtagswahl in Brandenburg, die Landtagsfarce in Thüringen, über das Verhältnis zum BSW, über die Frage, was eigentlich „rechts“ ist und um die 100 Bücher des Jahrhunderts.

