Wie hat der künftige US-Präsident Donald Trump es geschafft, einen solch spektakulären Wahlsieg zu erringen und was plant er jetzt? COMPACT TV-Chef Paul Klemm war in den spannenden Tagen vor und nach der Wahl in Amerika und hat faszinierende Aufnahmen mitgebracht. Von einem Dorf der Amischen über das brodelnde New York bis hin zum erzkonservativen Südstaat Tennessee. Sehen Sie hier die große Hintergrund-Reportage von COMPACT zur US-Wahl.

Like